【お酒を深く愉しむ滞在】「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」燻製体験と蒸溜所見学、2種類の体験型宿泊プランを販売

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西希）は、「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」にて、お酒を愉しむ大人の滞在をテーマとした2種類の宿泊プランを販売しています。

本施設では、ご自身で燻製を愉しめるテーブルスモーカー付きプランと、ニセコ蒸溜所の見学プライベートツアー付きプランをご用意。ニセコの自然や食文化に触れながら、お酒の新たな魅力に出会う滞在体験をご提案いたします。

プランの詳細はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/tsurugagroup/mokunosho/search/?path=osake-plan

ワンドリンク・おつまみセット＆テーブルスモーカー付きプラン

お酒の時間をより豊かに愉しみたい方に向けた、テーブルスモーカー付きプランです。お酒やおつまみをその場で燻製し、香りの違いをお愉しみいただけます。バーやラウンジ、テラスで“瞬間燻製”をご体験いただけます。

※一部除外日がございます。

特製おつまみセットテーブルスモーカー

〈プラン特典〉

１.「特製おつまみセット」お1人様1セット

・北海道産丸大豆醤油を使用したアーモンド

・燻製ピスタチオ

・ohoro GIN（オホロジン）のチョコレート

※連泊の場合は初泊日のみ

２.カフェ＆バー「アぺ」にて大人お一人様につき1杯プレゼント

※一部対象外メニューあり。

３.「テーブルスモーカー」1室につき1セット

・杢の抄ロゴ入りテーブルスモーカー本体

・ウッドチップ6種（ナラ、タモ、カバ、ニレ、サクラ、セン）

・革ポーチ

・取り扱い説明書

※テーブルスモーカーセットはお持ち帰りいただけます。

※館内ではバー、ラウンジ、テラスにてご利用いただけます。

※サービスのドリンクを燻製していただくことも可能です。

〈対象客室〉

展望温泉風呂付特別室、温泉露天風呂＆サウナ付きスイート、温泉露天風呂付スイート、温泉露天風呂付スイート（2名用）、デラックス和洋室 温泉展望風呂付

〈お食事〉

夕食：「料理屋 松籟(しょうらい)」で特別膳「彩雲膳」、特選「山河膳」

朝食：「料理屋 松籟(しょうらい)」で和定食

ニセコ蒸留所見学プライベートツアー＆試飲付きプラン

蒸溜所イメージ

豪雪地ならではの上質な雪解け水を活かした酒造りを行う「ニセコ蒸溜所」の見学プライベートツアー付きプランです。蒸溜所スタッフによる案内とともに、製造工程をご覧いただきながら試飲もお愉しみいただけます。

※一部除外日がございます。

〈プラン内容〉

・ニセコ蒸溜所見学プライベートツアー

・試飲2杯付き

〈ツアー概要〉

開始時間：チェックイン日の16:00

所要時間：約60分（見学30分＋試飲30分程度）

場所：ニセコ蒸溜所 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ478-15（本施設から車で約7分）

※ニセコ蒸溜所までは送迎も可能です。ご希望の場合は事前にご連絡ください。

※ご自身の車で移動される場合は、開始時間までにニセコ蒸溜所にて受付をお願いいたします。

※お車を運転される方、20歳未満の方にはソフトドリンクをご用意しております。

※歩きやすい靴でご参加ください。

※ツアーは最大5名様までとなります。5名様以上のご参加をご希望の場合はお問い合わせください。

※ツアーの換金はできません。

〈対象客室〉

全客室タイプ

〈お食事〉

夕食：「料理屋 松籟(しょうらい)」で特別膳「彩雲膳」、特選「山河膳」

朝食：「料理屋 松籟(しょうらい)」で和定食

施設概要

北海道羊蹄山のふもと、古くから湯治場として親しまれてきた奥ニセコ昆布温泉の一角に佇む「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」。杢のぬくもりと木目の美しさを愛でる和の美意識を大切にした館内と、北海道の旬の素材をふんだんに使用した創作日本料理が魅力です。森の大樹の悠久の時間に、お客さま一人一人のやすらぎの瞬間が重なり和み合う、まるで別荘に訪れるかのような大人のための温泉旅館です。

施設名：ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

所在地：北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393

連絡先：TEL 0136-59-2323

法人名：鶴雅観光開発株式会社

公式サイトはこちら :https://www.mokunosho.com/