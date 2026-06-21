駒形友梨5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』本日リリース！

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株式会社エムファイブ


声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨


5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』のリリースが決定！



本日より各DL＆Streamingにて配信スタート！


https://nex-tone.link/A00220242



6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour ～suehirogari～』北海道公演にて初披露された『Many Many Musik』は


ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲。



新たなアーティスト活動の幕開けを告げる、


音楽の楽しさと前向きなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっています。



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本日より配信スタートとなった『Many Many Musik』の発売を記念して


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◆『Many Many Musik』商品情報



アーティスト名：駒形友梨


リリース日：2026年6月21日


フォーマット：デジタル配信


発売元：エムファイブ




▼収録曲


01. Many Many Musik


02. Many Many Musik -Instrumental-





◆駒形友梨　プロフィール






2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、


決勝大会(全国大会)まで進みファイナリストとなる。


圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、


トーク力にも定評がある実力派アーティスト。




・公式HP：


https://yulilium.fanpla.jp/


・公式YouTubeチャンネル：


https://www.youtube.com/@komagatayuri


・公式X（旧Twitter）：


https://x.com/komagatayuri825