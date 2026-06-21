駒形友梨5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』本日リリース！

株式会社エムファイブ

声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨

5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』のリリースが決定！

本日より各DL＆Streamingにて配信スタート！

https://nex-tone.link/A00220242

6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour ～suehirogari～』北海道公演にて初披露された『Many Many Musik』は

ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲。

新たなアーティスト活動の幕開けを告げる、

音楽の楽しさと前向きなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっています。

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本日より配信スタートとなった『Many Many Musik』の発売を記念して

moraにて『Many Many Musik』をまとめ購入いただくと《デジタルサイン入り壁紙》をプレゼント！

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◆『Many Many Musik』商品情報

アーティスト名：駒形友梨

リリース日：2026年6月21日

フォーマット：デジタル配信

発売元：エムファイブ

▼収録曲

01. Many Many Musik

02. Many Many Musik -Instrumental-

◆駒形友梨 プロフィール

2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、

決勝大会(全国大会)まで進みファイナリストとなる。

圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、

トーク力にも定評がある実力派アーティスト。

・公式HP：

https://yulilium.fanpla.jp/

・公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@komagatayuri

・公式X（旧Twitter）：

https://x.com/komagatayuri825