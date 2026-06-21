駒形友梨5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』本日リリース！
声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨
5pb. Music移籍後初となるシングル『Many Many Musik』のリリースが決定！
本日より各DL＆Streamingにて配信スタート！
https://nex-tone.link/A00220242
6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour ～suehirogari～』北海道公演にて初披露された『Many Many Musik』は
ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲。
新たなアーティスト活動の幕開けを告げる、
音楽の楽しさと前向きなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっています。
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本日より配信スタートとなった『Many Many Musik』の発売を記念して
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◆『Many Many Musik』商品情報
アーティスト名：駒形友梨
リリース日：2026年6月21日
フォーマット：デジタル配信
発売元：エムファイブ
▼収録曲
01. Many Many Musik
02. Many Many Musik -Instrumental-
◆駒形友梨 プロフィール
2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、
決勝大会(全国大会)まで進みファイナリストとなる。
圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、
トーク力にも定評がある実力派アーティスト。
・公式HP：
https://yulilium.fanpla.jp/
・公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@komagatayuri
・公式X（旧Twitter）：
https://x.com/komagatayuri825