オーダースーツ専門店 グローバルスタイルに、着る人をより美しく見せる『ビューティーポロ』が新登場！夏のビジネス・カジュアルにも自然に決まるポロシャツをまとめてお得に。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）は、6月より「ビューティーポロ（オーダーポロシャツ）」の取り扱いを開始いたしました。《20店舗先行》にてご注文いただけます。（2026年6月時点）

「ビューティーポロ」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/beauty-poloshirt/フェアはこちら :https://www.global-style.jp/fair/beauty-polo/

【ビューティーポロのシーン別着こなし】

夏のビジネスシーン

夏のビジネスシーンで活躍するオーダーポロシャツは、襟が立っているためワイシャツのようなきちんと感があります。ポロシャツにジャケットを合わせることで、プレゼンや会議などにも重宝。また、防シワ性や吸水速乾性があるため、暑い通勤も快適な着こなしです。

夏のプライベートシーン

夏のプライベートシーンで活躍するオーダーポロシャツは、触れた瞬間に冷たさが伝わる素材となり、夏を快適に過ごせます。ストレッチ性にも優れているため、休日のお出かけやゴルフシーンにもおすすめです。

夏のプライベートシーン

夏のフォーマルシーンで活躍するオーダーポロシャツは、希少なオーガニックコットンの糸を使用しているため、肌触りが柔らかく快適に着こなせます。通常のポロシャツにはない高級感があり、夏のフォーマルシーンにも馴染みます。

※「3着コンビ価格」とは？

オーダーアイテムを3点以上ご購入いただいた場合の1点あたりのお値段です。

シャツとの組み合わせも適用となり、まとめ買いでお得な人気のシステムです。

【既製ポロシャツとの比較】

オーダーポロシャツは既製のポロシャツと比較して、襟の立ち具合やサイズ感に特徴があります。

オーダーならではの着心地とシルエットを体験することができます。

【ビューティーポロの特徴】

※画像はイメージです。POINT1.着心地と機能性の高さ

オーダーポロシャツならではの快適な着心地に加え、通気性に優れた鹿の子素材を採用。伸縮性もあり、夏でも快適に着用できます。

※画像はイメージです。POINT2.ワイシャツのような見た目

襟元のデザインによりワイシャツのような上品な印象を演出。オン・オフ問わず着用できるオーダーポロシャツは、幅広いスタイルに対応します。

※画像はイメージです。POINT3.ネーム刺繍箇所が選べる

ネーム刺繍の位置を自由に選べるため、オーダーポロシャツならではの特別感のある一着に仕上がります。

※ネーム刺繍はオプションで700円(税込770円)となります。

【ビューティーポロカラー】

ホワイト・ブラック・ネイビー・ブルー・ベージュ・ブラウン・カーキの7種類の中からお好みに合わせてポロシャツカラーをお選びいただけます。

【ビューティーポロ襟型】

3種類から選べる襟型

セミワイド・カッタウェイ・ボタンダウンの3種類の中からお好みに合わせてポロシャツ襟型をお選びいただけます。

【ビューティーポロサイズ】

ベースサイズXS～XXL

豊富な7サイズ展開からお選びいただき、お好みに合わせてポロシャツの着丈や袖丈の長さを調整できます。

ビューティーポロ（オーダーポロシャツ）取り扱い店舗（2026年6月時点）

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・Premium Marunouchi 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツデザインや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740