【新商品／福岡空港発着】2026年7月15日OPEN「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」販売開始！スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』でTime sale実施中

スカイパックツアーズ株式会社BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅 予約サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品『スカイステイション BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村』の販売を開始しました。また、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではTime Sale実施中♪

【BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村】

１.全室50平方メートル 以上のプライベート空間

客室は全室50平方メートル を超えるプライベート空間。ハワイ語で「大型のバルコニーやテラス」を意味する「ラナイ/Lanai」。奥行き3mの広々としたラナイは、沖縄恩納村のリゾートホテルでは最も広い平均面積を誇ります。美ら海や森を見晴らし、光と風と開放感を満喫できる、贅沢なオープンエア・スペースです。

２.空と森に抱かれて自然の一部になる、丘上のインフィニティプール

目の前に広がる恩納村の森。そよ風に揺れる木々の葉音、小鳥のさえずり、ここちよい自然の音色が心と体を癒すインフィニティプール。雨天でもお愉しみいただけるインドアプールも併設しています。

３.メインダイニング 森”MUI”

沖縄の雄大な自然を望み、優雅なひと時をお愉しみいただけるメインダイニング。地元食材を贅沢に使用したこだわりメニューは、素材本来の味わいを存分にご堪能いただけます。

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」【福岡空港発着】

・設定期間：2026年7月15日出発～2026年10月24日帰着

【商品特色】

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・パンフレット限定のポイントが満載。

◆ハイフロア（9階以上）の客室を確約

◆3連泊以上で夕食1回付

◆サウナ付大浴場利用無料

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』インフィニティプール（イメージ）インフィニティプール（イメージ）フロント・ロビー（イメージ）プールラウンジ（イメージ）スーペリアスイート（イメージ）スーペリアスイート（イメージ）スーペリアスイート（イメージ）スカイマーク１スカイマーク２スカイマーク３

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「Super夏得Time Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年6月18日（木）11:00 ～ 2026年7月2日（木）17:00

旅行対象期間：2026年6月19日（金）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象路線：全路線・全ホテル

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551