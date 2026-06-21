【新商品／羽田空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイション　沖縄・ファミリーの夏休み」を販売開始！39,800円～♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではTime Sale実施中

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 沖縄・ファミリーの夏休み」【羽田空港発着】（2026年7月1日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。今年の夏は、ご家族皆様で気兼ねなく、そしてお得にリゾートステイを満喫していただけるよう、お子様向けの特典を充実させました。厳選された沖縄本島の人気リゾートホテルを対象に、お子様料金の優遇や未就学児の添い寝対応など、ファミリーに優しいポイントを多数ご用意しております。ご家族の大切な夏の思い出作りに、ぜひ本商品をご利用ください。

スカイマークでお得に沖縄を満喫！

「スカイステイション 沖縄・ファミリーの夏休み」

スカイマークを利用して羽田空港から沖縄本島へ。ホテルはスカイパックツアーズがおすすめする人気のリゾート５ホテル。パンフレット限定特典や早割の設定もありますので今すぐチェック！空港からそのままレンタカーを借りて出発できるオプションレンタカーもGOOD！さあ、あなたの沖縄旅行をさらに充実させましょう！ご家族連れのお客様に嬉しい、以下のポイント（特典）をご用意しております。

・子供料金をお得に設定

・未就学児まで添寝OK

・全ホテル朝食付

・3連泊でうれしい夕食1回付

・事前座席指定OK

対象ホテル

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

ラグナガーデンホテル

オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

リザンシーパーク谷茶ベイ

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイステイション ファミリーの夏休みホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（外観）ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（温泉大浴場）ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（屋内プール）ラグナガーデンホテル（外観）ラグナガーデンホテル（大浴場）ラグナガーデンホテル（屋内プール）リザンシーパーク谷茶ベイ（外観）リザンシーパーク谷茶ベイ（大浴場）リザンシーパーク谷茶ベイ（屋内プール）スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション 沖縄・ファミリーの夏休み」【羽田空港発着】

・設定期間：2026年7月1日出発～2026年10月24日帰着

【商品特色】

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・パンフレット限定のポイントが満載。

・子供料金をお得に設定

・未就学児まで添寝OK

・全ホテル朝食付

・3連泊でうれしい夕食1回付

【対象ホテル】

・ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

・ラグナガーデンホテル

・オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ

・サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

・リザンシーパーク谷茶ベイ

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「Super夏得Time Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年6月18日（木）11:00 ～ 2026年7月2日（木）17:00

旅行対象期間：2026年6月19日（金）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象路線：全路線・全ホテル

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。