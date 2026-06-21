広島の物語をお土産に。新ブランド「広島物語(TM)」第一弾『大豆の初恋　瀬戸内レモン使用』が誕生

株式会社ENvision

株式会社ENvision（広島市中区）は、株式会社イシカワおよび株式会社上万糧食製粉所との共創（コ・クリエーション）によって開発した新商品、広島物語(TM)「大豆の初恋 瀬戸内レモン使用」を、2026年6月下旬より広島県内のお土産物店にて発売いたします。

商品イメージ画像

本商品は、広島県産レモンを使用した特製のきな粉を、サクッとした食感の大豆に幾層にもふんわりとコーティングした、新感覚の豆菓子です。

口に入れた瞬間に広がる爽やかなレモンの香りと、後から訪れるきな粉の優しい風味が、どこか懐かしくも新しい味わいを生み出します。

商品の特長

1. 広島県産レモン使用

爽やかな酸味と香りが特徴の瀬戸内レモンを使用。

2. ふんわり多層コーティング製法

幾層にも重ねたきな粉の深みと、レモン風味のきな粉がもたらす軽やかさが融合し、「懐かしさと新しさ」が共存する独自の味わいに仕上がりました。

3. “新しいのに懐かしい”味わい

レモンの爽快感ときな粉の香ばしさが調和し、幅広い世代に楽しんでいただける仕上がり。

4. 植物性たんぱく質の大豆を使用

健康志向の方にも嬉しい素材を採用。「からだが恋する植物性たんぱく質」。

商品概要

- 商品名：広島物語(TM)「大豆の初恋 瀬戸内レモン使用」- 内容量：50g- 小売価格：オープン価格（参考価格：650円・税別）- 発売日：2026年6月- 販売場所（予定）：高速道路サービスエリア、道の駅、宮島島内、JR広島駅構内ほか、広島県内のお土産物店

※「広島物語(TM)」は株式会社ENvisionがプロデュースするマスターブランドになります。

「広島物語(TM)」ブランドについて

「広島物語(TM)」は、株式会社ENvisionがプロデュースする、広島の魅力を物語として届けるマスターブランドです。土産物としての“モノ”ではなく、広島で生まれたストーリーそのものを楽しんでいただくことを目指し、食品から非食品まで幅広い商品を展開してまいります。第一弾となる本商品「大豆の初恋」を皮切りに、今後さまざまな商品をお届けする予定です。

開発の背景

本商品は、広島県内企業同士のマッチングによって生まれたコラボOEM商品です。

企業同士が協働して新たな価値を創造する「コ・クリエーション（Co-Creation）」の考え方を基盤に、生活者に“ワクワク”を届ける商品づくりを目指しました。地元企業の共創による新たな商品開発を通じて、地域活性化の一助となることも目標としています。

本リリースに関するお問い合わせ先

- 株式会社ENvision（担当：佐伯）- TEL：090-5269-5115- Email： hiroshima-monogatari@envision-hiroshima.jp- 〒730-0022広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16階- Website：https://envision-hiroshima.jp