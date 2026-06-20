【関西外国語大学】UNFPA（国連人口基金）ラオス事務所とインターンシップ協力協定を締結しました

関西外国語大学▲インターンシップ協力協定を締結しました

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、UNFPA（国連人口基金）ラオス事務所とインターンシップ協力協定を締結しました。国連機関とのインターンシップ協定の締結は、UNICEF（国連児童基金）ラオス事務所に続いて2件目になります。6月15日から西村彩花さん（国際共生学部3年）が、協定に基づくインターンシップ生の第1号として活動しています。

▲調印式には大勢の関係者が参列しました

国際共生学部2年の6人と福田和生准教授は現在、ラオス・タイでスタディービジットに取り組んでいます。ラオス訪問を機会に、6月14日に首都ビエンチャンで協定締結の調印式を行いました。

会場となったホテルでは、UNFPAなどによる「Disability Inclusion Day」（障がい者包摂デー）が開かれており、イベントの一部として調印式が挙行されました。「Disability Inclusion Day」は、障がい者が平等に社会参加してリーダーシップを発揮できる環境をつくろうと開かれており、数多くの関係者が参列しました。

UNFPAラオス事務所では2025年6月から3カ月間、国際共生学部の兼本千陽さんがインターンシップを経験しました。兼本さんの活動を高く評価したUNFPAが、正式に協定を締結して継続的にインターンシップ生を受け入れることを決めました。

▲早速インターンシップの活動を始めた西村さん（中央のオレンジシャツ）

協定によるインターンシップ生として初めて派遣された西村さんは、2025年6月に実施されたスタディービジットでラオスを訪れました。その際にもUNFPAラオス事務所を訪問しています。

インターンシップ活動のスタートを翌日に控えた西村さんは、「Disability Inclusion Day」の会場に設けられたUNFPAラオス事務所のブースで、早速、日本の折り紙の折り方を紹介していました。

国連機関でのインターンシップは、その実践的な能力と今までの実績が最重要視されます。国連機関でのインターンシップは通常、大学院生であることが多く、大学の学部生が採用されることは極めてまれです。

2024年から毎年派遣を続けているスタディービジットと、2025年に国際共生学部の3人がUNICEF、UNFPA、UNDP（国連開発機関）のラオス事務所でそれぞれインターンシップとして活躍したことなどが協定締結の決め手になっています。

▲調印式はDisability Inclusion Dayの一部として挙行しました

関西外国語大学とUNFPAラオス事務所は、インターンシップ協力協定の締結に先立ち、4月に包括的な協力関係をさらに深めていくMOU（覚書）を交わしています。今後はより幅広く、よりレベルの高い交流を進めます。

スタディービジットの記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000151397.htmlPR TIMES【関西外国語大学】ラオス・タイの国連機関や政府機関など50以上の団体を訪問 国際共生学部の学生6人がスタディービジットに取り組んでいます

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▲協定大学のある国々の国旗が並ぶ国際交流センター前。学生たちは日常的に多文化に触れながら学んでいます

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の428大学（2026年6月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。