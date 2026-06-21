【6/21は父の日】20代~30代花嫁 176名が選ぶ「理想の義父」芸能人ランキング調査結果を発表

株式会社プラコレ

花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY」を運営する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、20代30代の花嫁インスタユーザー 176名を対象に、「理想の義父になって欲しい芸能人ランキング」に関する実態調査を実施いたしました。

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■まとめ

20代~30代花嫁 176名が選ぶ「理想の義父になって欲しい芸能人ランキング」について

義父になってほしい1位は大泉洋さん

2位は佐藤二朗さん、3位は木村拓哉さんという結果に。

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プラコレは、「自由な未来をつくる」という経営理念のもと、Instagramのストーリーズを活用し、リアルな花嫁様の本当の声を収集。その声から本当に知りたい情報を発信しています。ブライダル業界のSNSリーディングカンパニーとして「自由な結婚式をつくる人を増やす」をサービス理念に、ユーザーだけでなく、ブライダル業界で働く人たちのお給料をあげられるような業界改革を熱量もって推進しているチームです。今回は、結婚後のリアルな関係性として気になる“義理のお母さんとの距離感”。今回はその実態とあわせて、「こんな義母だったらうれしい」と思う理想像についても調査しています。

義理のお義父さんと仲がいい？リアルな結果

20~30代花嫁インスタユーザーが回答した、義理のお父さんとの関係について。調査の結果、約64％の方がお義父さんと「仲がいい」と回答しました。一方で、約36％の方は「仲が良くない」と回答。義母との関係に比べると接する機会が少ないケースも多く、「何を話していいかわからない」「少し距離を感じる」といった声も聞かれます。

だからこそ、多くの人が“親しみやすく話しやすいお義父さん”に魅力を感じているのかもしれません。

続いては、父の日に関する実態について調査。約半数の方が毎年父の日に感謝の気持ちを伝えていることがわかりました。プレゼントを贈ったり、一緒に食事を楽しんだりと形はさまざまですが、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける大切な機会として考えている方も多いようです。

「義父になって欲しい芸能人ランキング」調査結果

義理のお父さんにしたいと思う芸能人をアンケート調査をご紹介。1位は、俳優やタレントとして活躍する大泉洋さんという結果に！また、2位は佐藤二朗さん、3位は木村拓哉さんが選ばれました。調査結果から、ユーモアがあり親しみやすい人柄や、家族想いなイメージを持つ芸能人に支持が集まる傾向が見られました。

1位：大泉洋さん

20~30代花嫁が選ぶ『理想の義父』堂々の第1位に輝いたのは、芸能生活30周年を迎えた大泉洋さん。

俳優として数々の作品で活躍する一方、バラエティ番組で見せる気さくでユーモアあふれる人柄も人気の理由です。初対面でも緊張せずに話せそうな親しみやすさや、家族を明るく包み込んでくれそうな温かい雰囲気が、多くの支持を集めました。「一緒に食卓を囲んだら楽しそう！」「自然と家族になれそう」という声が寄せられました。

2位：佐藤二朗さん

2位にランクインしたのは、2026年に行われた第49回日本アカデミー賞にて、最優秀助演男優賞を受賞した佐藤二朗さん。大塚製薬「カロリーメイト」の受験生応援シリーズの父親役が印象に残っている方も多いのでは？どんな話も笑いに変えてくれそうな安心感や、失敗しても受け止めてくれそうな包容力が支持されました。「気を遣わずに話せそう」「相談しやすそう」といった、お義父さんに求める距離感を体現する存在として票を集めました。

3位：木村拓哉さん

3位には、SMAPとしてデビューし長年第一線で活躍し続けるカリスマ性と、家族を大切にしているイメージが印象的な木村拓哉さんがランクイン。木村拓哉さんはCocomiさん・Kokiさんの父親でもあり、頼りがいのある存在感がありながらも、娘さんたちとのエピソードなどから見える家族想いな一面が支持されました。「こんなお父さんがいたら誇らしい」「家族を大切にしてくれそう」といった声が寄せられました。

他にもこんな方も！

今回のアンケートでは、ムロツヨシさんや遠藤憲一さん、杉浦太陽さんや中尾明慶さんなど多くの芸能人の方の名前が挙がりました。親しみやすく、優しそうなイメージを持つ幅広い世代から人気を集めている芸能人の方が支持を集めていました。今回の調査から見えてきたのは、「威厳がある人」よりも、「話しやすく親しみやすい人」が、理想の義父像として求められているということ。ユーモアがあり、程よい距離感で見守ってくれる存在こそ、多くの人が思い描く理想のお義父さんなのかもしれませんね。

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[調査概要]

表題：「理想の義父」に関する実態調査

調査主体：PLACOLE＆DRESSY

調査方法：Instagram ストーリーズ

調査期間：2026年6月4日~6月6日

有効回答：176人

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今月のカバーモデル

■6月号表紙

カバーモデル：俳優・モデル 香音

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202606-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

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