父と子が一緒にいられる時間は、わずか「3年4ヶ月」。父の日にトヨタが子どもと過ごすことの大切さを伝えるショート動画を公開

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）は、父の日（6月21日）にあわせて、「パパになったあの日から」と題するショート動画を公式SNSにて公開します。本動画では、父が子どもと過ごせる時間の少なさに着目し、実際のトヨタ社員の家族写真・動画をもとに、父親として過ごす微笑ましい日々を切り取りました。

父親が人生で子どもと一緒に過ごせる時間は、わずか「3年4ヶ月ほど」とも言われています。本動画では、親子の日常の一コマをスライドショー形式でつなぎ、成長の喜びだけでなく、苦労や戸惑いを感じる瞬間も含め、何気ない日々の積み重ねを時計の音とともに表現しています。

動画内では、「子育てより大切な仕事は、ないかもしれない」というメッセージとともに、限られた時間の中で家族と向き合うことの大切さを問いかけます。

トヨタは、希望者が育休を取得できることはもちろん、職場の周りの人がそれをサポートしたり、休む人もカバーする人もお互いが感謝し合えるような風土が根付くように取り組みを進めています。

本動画は、2026年6月21日よりトヨタ公式ソーシャルメディア（X、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok）にて公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lX1j9WrnfVk ]