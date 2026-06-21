【2026年7月9日19:30～開催】広告費高騰時代、“紹介営業”が最強の成長戦略に――渋谷で「ギバー経営者トスアップ会」開催、営業連携から新たな売上創出へ！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月9日(木)19:30～営業連携でビジネスを伸ばすギバーな経営者のトスアップ会を開催すると発表した。

2026年7月9日(木)19:30～紹介パートナー、営業連携でビジネスを伸ばすギバーな経営者の集い

【7月9日(木)19:30～】紹介パートナー、営業連携でビジネスを伸ばすギバーな経営者の集い＜ギバー経営者トスアップ会＞ / 主催:水野 真由美（COLOR.as 代表） ＆ 小野 魁人（アポリンク 専務執行役員）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5037167

全員がギバーだからこそ即座にビジネスが加速する、共創型トスアップ

広告費の高騰やSNSマーケティングの飽和という現代のビジネス課題を背景に、最も成約率の高い “紹介ルート” を確立するためのビジネス特化型交流会「ギバー経営者トスアップ会」を開催します。参加者全員が自社の売上創出よりもまず相手のビジネスに貢献するというギバー精神を持って集う、これまでにないスタイルのネットワーキングイベントです。当日は、アポリンクとKOBUSHI BEERがタッグを組み、その場で互いのビジネスを理解し案件を紹介し合う、具体的なトスアップワークを展開。強固な営業アライアンスや信頼できるパートナーとの出会いを圧倒的な熱量とスピード感で創出します。本格的な夏を迎えるビジネス街の喧騒を離れ、極上のクラフトビールを片手にリラックスした上質な空間だからこそ生まれる、本音の対話と実利に直結する最高の成果をぜひこの機会に体感してください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月9日(木) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・経営者(士業、個人事業主、小規模事業者OK)

・以下の職種はNG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費用

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※経営者の役職を持たない方は＋1万円となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5037167

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加はNGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.asを設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

UPSTA Japan合同会社 専務執行役員 小野 魁人

福島県立福島商業高等学校を卒業後、2015年より俳優・殺陣講師として舞台や映像作品で活動。 約10年間の表現活動を経て、2024年にビジネス領域へ大きく転身し、UPSTA Japan合同会社を共同創業。 現在はコミュニティ型ビジネスマッチング「ApoLink」を運営し、出会うべき法人決裁者に出会える機会の場の創出に従事。

UPSTA Japan合同会社 専務執行役員 小野 魁人

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/