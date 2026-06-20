ここでしか見られない表情を収録。國島直希・下村未空・田中学人出演『TRENDiCON No.18』予約受付中

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ビジュアルスタイルブック（フォトブック）『TRENDiCON（トレンドアイコン）』最新号となる『TRENDiCON No.18』の予約受付を開始いたしました。

今号には、國島直希さん、下村未空さん、田中学人さんの3名が登場。

それぞれの魅力を引き出した撮り下ろしカットを中心に、自然な表情やふとした瞬間の仕草、ここでしか見ることのできない空気感を約90ページにわたって収録しています。

ステージや映像作品では見られない距離感で切り取られた写真の数々は、ファンの皆さまにとって特別な一冊となるはずです。

出演者それぞれの個性が光る構成となっており、ページをめくるたびに新たな魅力を発見できる内容に仕上がりました。

また、ご購入いただいた方の中から抽選で、出演者の直筆サイン入りチェキをプレゼントいたします。

期間限定での予約販売となりますので、この機会にぜひお楽しみください。

【商品概要】

■商品名

TRENDiCON No.18

■出演

國島直希

下村未空

田中学人

■仕様

ビジュアルスタイルブック（フォトブック） 約90ページ

■予約受付期間

2026年6月14日（日）18:00 ～ 2026年6月28日（日）23:59

表紙は國島直希さん裏表紙は田中学人さん下村未空さんの日常を切り取りました自然な表情を沢山収めています直筆サイン入りチェキが当たるプレゼント企画もご用意！

■購入特典

抽選で出演者直筆サイン入りチェキをプレゼント

■販売サイト

https://www.trend-icon.com/

【TRENDiCON（トレンドアイコン）について】

TRENDiCON（トレンドアイコン）は、俳優・モデル・アーティストの“今”を切り取るビジュアルスタイルブック（フォトブック）シリーズです。

出演者の魅力を写真で表現するだけでなく、その人らしさや空気感まで伝えることをコンセプトに制作しています。

誌面だからこそ表現できる世界観と、ここでしか見ることのできない撮り下ろしカットを通して、新たな魅力を届けています。

ROOM Factory

ROOM Factoryは、美容事業、出版・コンテンツ制作事業、広告・プロモーション事業を展開しています。



美容事業では「ネイルサロンROOM」を運営し、お客様一人ひとりの魅力を引き出すサービスを提供しています。



また、その視点を活かし、俳優・モデル・アーティストの新たな魅力を発信するビジュアルスタイルブック（フォトブック）『TRENDiCON（トレンドアイコン）』の企画・制作・運営を行っています。



撮影、デザイン、プロモーションまで一貫して手掛け、誌面だからこそ表現できる世界観や出演者の魅力を多くの方へ届けています。



今後も美容とコンテンツ制作の両分野を通じて、人やブランドの価値を伝える事業を展開してまいります。



公式サイト

https://www.trend-icon.com/