全国4都市で開催する学生向けハッカソン「Tornado2026」優勝賞金100万円・交通費補助最大5万円を発表、参加者募集を本格開始

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ（所在地：東京都／代表：須田誠）は、学生向けハイブリッドハッカソンイベント「Tornado2026」の参加者募集を本格的に開始いたしました。Tornado2026は、「AIが答えを出す時代に、チームで考え、実践せよ。」をコンセプトに掲げ、現代社会に求められる“チームで価値を生み出す力”を育むことを目的とした実践型ハッカソンです。

本イベントは2026年8月17日から9月5日にわたり、東京・大阪・札幌・福岡の全国4都市で開催されます。エンジニア・デザイナー・プロジェクトマネージャーなど、各役割を担いつつ、チームでプロダクト開発を行います。

■ 参加者募集について

Tornado2026では現在参加者を募集しています。エンジニアだけでなく、デザイナー、企画、プロジェクトマネージャーなど幅広い役割で参加可能であり、初心者から経験者まで挑戦できる環境を用意しています。また、全国4拠点での開催に加え、オンラインを活用したハイブリッド形式を採用することで、地域を問わず参加しやすいイベントを実現しています。

あわせて、イベント概要や参加方法を掲載した公式LPを公開しました。

公式LP：https://2026.tornado-official.jp/

Tornado2026公式LP画像

【募集概要】

募集人数：120名（各拠点30名）

対象：大学院生、大学生、高専生、専門学生、高校生

参加費：無料

1次募集締切：2026年7月10日

定員に達した拠点から順次募集を締め切る場合があります。

■ 全国最優秀賞100万円・旅費補助最大5万円が決定

パートナー企業の拡大に伴い、全国最優秀チームへの賞金を従来の60万円相当から100万円相当へ増額することを決定しました。また、全国の学生が地域を問わず挑戦できる環境を整えるため、交通費補助制度の詳細も決定しました。遠方から参加する学生を対象に、最大50,000円の交通費補助を実施します。

補助対象地域および支給条件の詳細については、公式LPにて順次公開予定です。

■ NFTバッジデザインを公開

Tornado2026では、公式パートナーである株式会社Datachainの協力のもと、参加証明や受賞実績などを可視化するNFTバッジを導入します。

参加者は活動実績をデジタル上で保持することができ、「挑戦の履歴」として活用することが可能です。

■ 公式パートナー第二弾発表

NFTバッジデザイン：参加学生向けNFTバッジデザイン：パートナー企業向けNFTバッジデザイン：パートナー個人向け

新たに複数の企業・団体を公式パートナーとして迎え、多様な分野の企業との連携を進めています。教え合いの中で、実践的な学びの機会を提供してまいります。

株式会社QitFactory（公式パートナー）

現在は、企業やブランドが展開するECサイトの構築・システム開発・運用サポート支援を中心に事業展開しています。今後はエンジニアとしての技術力を活かしてEC業界の更なる発展に貢献するとともに、人材・環境・技術をテーマに日本社会におけるライフスタイル向上に繋がるサービスの構築にも取り組んで行きたいと考えております。

株式会社ベストサポートシステムズ（公式パートナー）

One Stop Net Work Service

One Stop Net Work Serviceを設立以来の社是に、ITインフラ系のアウトソーシングサービスを展開しています。抜群のチームワークと高い技術力で、質の高い戦略的ソリューションをワンストップで、お客様にご提供しています。

Avintonジャパン株式会社（公式パートナー）

Avintonジャパン株式会社は、AI・ビッグデータ・ITコンサルティングを通じて企業のDXを支援しています。累計30カ国以上の多様な人材と共創し、人材育成や産学連携にも力を入れ、日本の未来を担うデジタル人材育成にも挑戦しています。

株式会社UNITE（教育パートナー）

株式会社UNITEは、AI・クラウドをはじめとする先端技術を活用し、システム開発やDX支援を通じて企業の課題解決に取り組むIT企業です。お客様のビジネスに寄り添い、企画から開発・運用まで一貫して支援。技術力と提案力を強みに、新たな価値創出と持続的な成長を実現するパートナーとして挑戦を続けています。

株式会社コムネットシステム（教育パートナー）

株式会社コムネットシステムは、40年超の実績を持つIT企業です。「現場を理解したシステム」で社会に貢献することをミッションに掲げ、エンジニアの育成にも注力しています。皆さんの挑戦と成長を、全力でサポートします。

株式会社グリーンシステム（教育パートナー）

株式会社グリーンシステムは、Web・モバイルアプリや基幹システムの開発、技術支援を通じて、社会に新しい価値を届ける企業です。本ハッカソンでは、学生の挑戦と未来を形にする開発を応援します。

株式会社BCN（メディアパートナー）

デジタル家電の販売POSデータを配信する『BCN ランキング・データサービス』の提供と、IT市場のパートナービジネスにフォーカスする『週刊BCN』『週刊BCN＋』、ITと家電の売れてるものを届ける『BCN＋Ｒ』、中小企業のDXを応援する『中小企業×DX』の4メディアを運営。確かな根拠に基づく情報で企業や業界の判断を支えています。

株式会社Soelu Marketing（メディアパートナー）

株式会社Soelu Marketingは、北海道旭川市を拠点とする地域密着型のSNS・Web マーケティング会社です。Instagram・LINE公式アカウントの運用代行、広告運用、ホームページ・LP制作、Google MEO、PR支援まで幅広く対応。「添える・寄り添う」を社名に込め、地域企業の想いに寄り添いながら、伴走型で課題解決をサポートします。

■ 主催・問い合わせ先

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ

Tornado運営事務局

公式サイト：https://tornado-official.jp/

お問い合わせ：https://tornado-official.jp/inquiry/