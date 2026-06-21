2026年07月13日(月)開催｜ヤッホーブルーイング社が登壇！経営層・幹部向け「トップSCM研究会」

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（東京本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行）は、SCM（Supply Chain Management：サプライチェーンマネジメント）の最前線で奮闘されている経営層および幹部の皆様を対象とした実践的な情報と知恵の共有コミュニティ「トップSCM研究会」の7月度例会を、2026年7月13日(月)に開催いたします。

プログラム内容

【ゲスト講座】混乱期を経て辿り着いた全員参加の需給調整と組織改革～「あの人がいないと回らない！」から脱却できた SCM～

ゲスト講師： 株式会社ヤッホーブルーイング プロスト（需給・生産管理部） 小金澤 由美子 氏

プロフィール： 2014年ヤッホーブルーイング入社。自社通販、小売店営業、SNSマーケティング等を経て現在は需給・生産管理を担当。これまでの幅広い業務経験を武器に、商品企画からデータ分析、システム開発まで網羅。チームで属人化を脱却し、チーム一丸となって全社横断的な需給コントロールを行う。

【情報交換会】 ご参加企業様でグループに分かれ情報交換を行います。参加企業様同士で取り組みや課題など事例をシェアし、情報交換を通じて実践に向けた学びを共有します。

【船井講座】 SCMを経営の最前線へ～改革を阻害する要因にどう向き合うべきか～

講師： 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 執行役員 中野 好純

プロフィール： 1993年、外資系消費財メーカーへ入社。買収先におけるS&OPモデルの構築や、サプライチェーン再構築に従事する。1998年からは船井総合研究所にて、大企業を対象としたサプライチェーンおよび市場戦略プロジェクトの統括を歴任。2012年には上海法人の立ち上げを牽引し、総経理として日系大手の中国市場拡大を支援した。2020年より現職に転籍し、現在はロジスティクスからサプライチェーン全般への領域拡大を推進、多角的な支援を展開している。

開催概要

日時： 2026年7月13日(月) 13:00～17:00（受付12:30）

会場： 船井総研グループ東京本社「サステナグローススクエア TOKYO」

（東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階）

参加申込：https://lp.sc.funaisoken.co.jp/ninushi/scm/(https://lp.sc.funaisoken.co.jp/ninushi/scm/)

お申し込み方法

セミナーとは違う、本会の価値をより多くの方に実感いただくため、経営者・役員・SCM部門長限定で、初回のみ無料ご招待をしております。

詳細および無料ご招待のお申し込みは、

特設ページよりご確認ください ≫https://lp.sc.funaisoken.co.jp/ninushi/scm/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/