【日本救急救命士会主催 オンラインセミナー】 「現場を支えるマネジメント」― 看護管理の視点から考える “チームと組織の動かし方” ― 2026年6月21日（日）19:00～

一般社団法人 日本救急救命士会

【 開催日時 】 2026年6月21日（日）19:00～20:00（JST）

【 開催方法 】 オンライン（リアルタイム配信）

【 参加定員 】

【 参加条件 】

【 参加費用 】 会員：無料

学生・生徒（高校生以上）：無料（※要証明／社会人学生は除く）

会員・学生以外：3,300円（税込）

※ご入金はクレジットカード・Apple Pay・Google Pay のみ対応しております。

職場では「人との関わり」「チームのつくり方」「伝え方」「組織の考えと現場の乖離」に悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回のオンラインセミナーでは、看護の現場で組織運営やチームマネジメントに携わってきた講師をお招きし、“職場を円滑に機能させる管理の視点”についてお話しいただきます。

救急現場においても、「多職種との連携」「スタッフ間のコミュニケーション」「リーダーシップ」「現場の雰囲気づくり」「組織での役割」など、マネジメント力を発揮することは日常業務と切り離せないテーマです。

管理職だけでなく、現場で働くすべての医療従事者にとって、“より良く働くためのヒント”が得られる60分です。看護管理の実践から学ぶ、明日から活かしたくなるマネジメントを、一緒に考えてみませんか？

【開催概要】

演 者：佐久間 あゆみ 氏（東京都済生会向島病院 看護部長）

司 会：三上 剛人 氏（日本救急救命士会 理事／吉田学園医療歯科専門学校 副校長）

【タイムテーブル】

19:00-19:05 挨拶、日程紹介、演者紹介

19:05-19:45 講演「現場を支えるマネジメント」― 看護管理の視点から考える “チームと組織の動かし方” ―

19:45-19:55 質疑応答

19:55-20:00 まとめ

お申込み方法のご案内

下記のボタンもしくはQRコードよりお申込みフォームにアクセスし、必要事項をご入力ください。

6月21日 セミナーお申込みフォーム :https://bit.ly/Jelsta20260621

日本救急救命士会HP :https://www.jelsta.or.jp/

＜日本救急救命士会 とは＞

救急救命士が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、

救急医療の質の向上を図るとともに、国民の幸福を追求し続けられる環境づくりを推進し、

社会のあらゆるニーズに応える救急救護領域の開発と展開を図ることにより、

国民の安全と安心に寄与することを目的とした団体です。

＜日本救急救命士会 設立の背景＞

救急救命士法が平成３年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。

高齢化による搬送患者数増加に伴う救急医療需要が増大、医師等の業務負担軽減を目的として、令和３年に救急救命士法の改正が行われ、その活動範囲が医療機関内に拡大されました。

いま救急救命士に期待される役割が急速に拡大し、変化している現代社会において、これらのニーズに応え、職能向上を促進するために、救急救命士の総意をまとめるために「日本救急救命士会」を設立することに至りました。

＜本会と労働基本権（公務員）および地方公務員法との関連について＞

本会は、公務員の労働基本権に関連する内容（団結権・団体交渉権・争議権）の活動は行いません。また、下記の地方公務員法に抵触する行為を行わないため、地方公務員（消防職員）である救急救命士個人が本会に入会することは “地方公務員法に抵触しない” ことを、総務省消防庁救急企画室、そして総務省公務員部に確認いたしております（2023年8月確認）。

関連する地方公務員法と【本会の方針】

第36条第1項関連（政治的行為の制限） 【政治的行為を行わない、政治連盟に加入しない】 第52条第5項関連（職員団体）団体交渉関連 【勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する（労働組合のような）活動をしない】 第38条第1項（営利企業等への従事等の制限） 【報酬等がある場合には、任命権者（市長村長等）の許可が必要であるが、本会は無報酬とする】

＜日本救急救命士会 会員募集＞

日本救急救命士会では正会員ならびに賛助会員を募集しております。

詳細は日本救急救命士会ホームページもしくは、入会案内サイトをご覧ください。

入会案内サイト URL：https://www.jelsta.or.jp/join/