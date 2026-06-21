なんでもいきもの×キクロン株式会社　コラボキャンペーンが７月1日（水）から開始！

キクロン株式会社

キクロン株式会社（本社：和歌山市、代表取締役社長：山崎 祥嗣）は、イラストレーター・よこみぞゆりさんによる人気キャラクター「なんでもいきもの」と期間限定でコラボレーションキャンペーンを実施いたします。

おかげさまで、当社は2026年7月1日に設立60周年を迎えます。

半世紀以上にわたりお客様に寄り添い「一度使ったらまた使いたくなる」商品を作り続け、長年お客様の暮らしを見つめてきた私たちがお伝えしたいこと、

「いつもの家事やお風呂を頑張りすぎない楽しいワクワク時間に」

本キャンペーンでは、レシート応募キャンペーンとSNSキャンペーンの2本立てで開催いたします。

レシート応募キャンペーンでは、対象のキッチンスポンジをご購入の上、レシートを特設サイト内にアップロードしてご応募いただくと抽選で600名様にオリジナルグッズセットが当たります。

SNSキャンペーンでは、下記いずれかのキクロン公式SNS※1をフォローの上、特設サイト内からご応募いただくと抽選で1,000名様にオリジナルアクリルキーホルダーが当たります。

忙しい日常を、癒やしとワクワクが詰まった楽しい時間へ。

キクロンの新しい「寄り添い方」を、ぜひお楽しみください！

キャンペーン特設サイトURL：https://60th.kikulon.jp （2026年7月1日～公開）

※1 キクロン公式SNS：

【X】 https://x.com/kikulon_obasan （@kikulon_obasan）

【Instagram】 https://www.instagram.com/kikulon_official/ （＠kikulon_official）

なんでもいきもの とは

サンエックス在籍中に「すみっコぐらし」を生み出し、現在はフリーで活躍するイラストレーター・

よこみぞゆりさんが手がけるオリジナルキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」。

動物・植物・食べ物・物…、あらゆるものがなんでもいきものの世界です。

個性豊かな「なんもの」たちが自由に過ごす姿が描かれています。

本キャンペーン限定のオリジナル描き下ろしイラストも！

【なんでもいきもの】 https://yokomizoyuri.com/lp/character

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「なんでもいきもの×キクロン」 キャンペーンについて

１.対象商品購入のレシートで応募可能なキャンペーン

対象製品※2 ：キクロンA(増量パック、ご当地キクロン和歌山も含む）、ザララ汚れをするんと落とすスポンジ、キクロンfor

レシート有効期間・応募期間：2026年7月1日（水）～2026年7月31日（金）23:59

応募方法※3：

1．対象商品購入のレシートを撮影し画像を特設サイトにアップロード

2．特設サイトのフォームに必要事項を入力し応募完了

さらに、 ご応募いただいた方全員にオリジナル壁紙をプレゼント！

賞品：１.オリジナルぬいぐるみ（のりおにぎり）２.オリジナルキクロンA ３.ボディタオル※4

当選人数：上記3点セットを抽選で600名様

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※2 EC・オンラインショップ・一部店舗限定商品がございます。

※3 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。おひとり様最大３口までご応募可能です。

複数口ご応募いただいた場合でも、当選はおひとり様1回となります。

レシートは複数枚に分かれても、レシート有効期間中のレシートであればご応募可能です。

１口＝単品換算で4個となります。例：２個パックは2個換算、3個パックは3個換算、4個パックは4個換算。

キクロンforは4個換算。

※4 都合により賞品が変更になる場合があります。

2.キクロンのSNSフォローで応募可能なキャンペーン

キャンペーン期間：2026年7月1日（水）～2026年7月14日（火）23：59

応募方法※6：

1．いずれかの当社公式ＳＮＳをフォロー※１

2．特設サイトのフォームに必要事項を入力し応募完了

賞品※7：オリジナルアクリルキーホルダー いずれか1個

当選人数：抽選で1,000名様

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※6 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※7 デザインはお選びいただけません。賞品画像はイメージです。実際の賞品とはデザイン・仕様が異なる場合があります。

キャンペーン詳細は、下記特設サイトからご確認ください。

特設サイトURL：https://60th.kikulon.jp （2026年7月1日～公開）

■本キャンペーンに関するお問い合わせ

キクロンお客様相談室

【TEL】0120-72-5670

【お問い合わせフォーム】https://www.kikulon.com/contact/

【開設期間】2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【受付時間】平日10:00～12:00、13:00～17:00

※土日祝、年末年始、夏期休業期間は受付時間外となります。

※対象商品の詳細に関するお問い合わせは受け付けておりません。

※応募状況や当選確率等に関するお問い合わせは受け付けておりません。

※応募に関する個別確認にはご対応いたしかねます。

キクロン株式会社について

「一度使ったらまた使いたくなる」商品を！

1948年創業、キッチン・ボディ洗い・バス・トイレ・洗濯清掃用品の製造・販売を行う家庭用品メーカー。

1960年、世界初の貼り合わせスポンジとして『洗う・磨く』を兼ね備えた「キクロンA」を発売。

累計販売数5,100万枚突破（※2026年1月メーカー実績） のボディタオル「アワスター」など、

生活者ニーズに寄り添った商品開発を行っています。

キクロンは、7月1日を「貼り合わせキッチンスポンジ・キクロンAの日」※７として記念日登録いたしました。

7月1日は世界で初めて「あらう・みがく」両面使い分けのできる、貼り合わせキッチンスポンジたわしキクロンAをつくったキクロン株式会社設立の日です。

キッチンでお皿等を洗う道具で定番となった、貼り合わせキッチンスポンジは日本で誕生し、その発祥が和歌山県のキクロン株式会社です。

※7 一般社団法人日本記念日協会認定

【会社概要】

社名：キクロン株式会社

本社所在地：〒640-8154 和歌山市六番丁24番地 ニッセイ和歌山ビル9階

代表取締役社長：山崎 祥嗣

事業内容：キッチン・ボディ洗い・バス・トイレ・洗濯清掃用品の家庭用品の製造・販売

創業：1948年

設立：1966年

公式サイト：https://kikulon.com/index.html

※当資料に記載の画像は、目的以外の２次利用は不可となります為、転載はお控え下さい。

キクロン株式会社

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

キクロン株式会社 広報室：TEL：073-433-2220