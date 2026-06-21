【創部34年目にして初出場決定！】品川CC ブルザイズ、激戦を制して、春のX1リーグ パールボウルトーナメント決勝出場へ！

株式会社品川カルチャークラブPhoto by (C)X LEAGUE

日本社会人アメリカンフットボール「X1リーグ」に所属する品川CC ブルザイズは、2026年6月6日(土)に行われたパールボウルトーナメント準決勝で対戦。手に汗握る攻防を制し、28対14で勝利しました。

試合は開始早々、品川CC ブルザイズのLB木田亘が鋭い読みでインターセプトを奪い、大きな流れを引き寄せました。これを起点にQB石井迅からWR生駒一将への8ヤードTDパスで先制し、さらにRB池田唯人の力強いランで加点する理想的な滑り出しを見せました。



しかし、Club TRIAX調布は、試合後半、QB相馬大輝を中心に緻密な戦術修正を行い、パスとランを効果的に織り交ぜて反撃を開始。第3Qには一気に14対14の同点に追いつくという、まさに息の詰まる展開となりました。

TRIAXの攻撃陣がフィールドを支配し始めたその瞬間、スタジアムには「逆転」の予感が漂い、両チームのファンにとって非常にハラハラする緊迫した時間が流れました。



勝負を決定づけた執念

勝敗を分けたのは第4Q残り7分半、品川CC ブルザイズの覚悟でした。同点のプレッシャーがかかる中、RB池田が再び中央を突き抜ける11ヤードTDランを決め勝ち越しに成功。その後も追加点を挙げ、相手の猛追を振り切りました。



この勝利により、品川CC ブルザイズは、創部34年目にして歴史あるパールボウルトーナメントの決勝戦への初出場が決定しました。

主な活躍選手

LB ＃7 木田亘: 先制点に繋がるインターセプトでディフェンスを牽引。

LB 木田亘選手

試合後インタビュー

(Xリーグ公式Instagramより(https://www.instagram.com/reels/DZPE9k7oSfe/)）

Photo by (C)X LEAGUE

RB ＃1 池田唯人

17キャリー133ヤード、2TD。彼がボールを持つたびに、品川CC ブルザイズの攻撃には確かな勢いがもたらされました。卓越したビジョンと強靭なフィジカルは、まさにチームの屋台骨です。

（参考リンク:攻守かみ合った品川CC ブルザイズがTRIAX調布を破ってパールボウル進出(https://xleague-nfa.jp/news/news_team/x1/5447/) ）

2.アメフト界の未来を拓く：スポッター用インカム「DX化」への挑戦

この試合において品川CC ブルザイズは、国内アメリカンフットボール界初の取り組みを行いました。



アメリカンフットボールの勝敗を左右する「ベンチワーク」。その要となるのが、高い場所から戦況を分析し、コーチ陣に伝える「スポッター」のインカム機材です。しかし、現状のプロ仕様機材は高額かつ米国製でメンテナンスのハードルが高く、多くの高校・大学チームは言うに及ばず、社会人チームでも、資金・運用面で導入を断念せざるを得ないという現実があります。

私たちは、この課題を解決すべく、 現場コミュニケーションのワンストップソリューション「BONX WORK」を利用した、スポッター運営の実証実験を行いました。

BONX WORK（ボンクス・ワーク）(https://bonx.co/work/)

BONX WORKは一人一台のスマホとインターネット環境があれば、距離無制限のグループ通話が可能になるコミュニケーションソリューションです。独自開発のBONXデバイスとセットで利用することにより、「声」による直感的でスピーディなチーム連携を高品質に実現します。



当日の試合会場ではコーチ陣が、普段利用しているヘッドホン、スマートフォンと、BONX WORKのアプリを「スポッター機材」として活用し、1試合を通じてベンチワークを行いました。

歓声や応援等の音への対応等、一部課題は残りましたが、通話品質・電池寿命・操作性などのUI/UXについては、一定以上の満足度が確認できました。

当日の試合でのコーチ陣の利用光景

私たちが目指す未来:このBONX WORKのような仕組みが正式に採用されれば、従来比で約10分の1の費用で本格的なスポッター環境の構築が可能になります。全国の限られた予算で戦うチームがより公平で、より高いレベルのフットボールを追求でき、より白熱した試合ができるようになります。そんな「アメリカンフットボールの未来」を切り拓くモデルケースを目指します。

3）第46回パールボウル決勝進出記念・特別企画を行います！

私たちブルザイズは「複数企業・市民スポンサー制度」のもと、まずはX1リーグの頂点に立つことを目指しています。

6月28日(日曜日)13時30分キックオフ（場所：富士通スタジアム川崎）の、パールボウル決勝向け特別企画として、下記をご用意します。

(C)X LEAGUE優勝チームに授与されるパールボウルトロフィー





１.試合前フィールド＆サイドラインツアー（人数制限あり）

キックオフ前のブルザイズの様子を実際の人工芝のグラウンドに降りて見学できます。

２.皆様の「推しの選手」を応援しつつ、御社のPRにつながる「オリジナル横断幕」、「オリジナルマフラータオル」などの特別なグッズを、秋季リーグ戦に向けて作成していきます。当日の受付デスクでご紹介します。



３.「チケット特別対応」について

大学生以下は学生証を持参いただくことで観戦無料です。また、今後ブルザイズのパートナー企業のご検討、交渉を頂ける企業様については、名刺と交換にチケットを進呈いたします。

参加ご希望、パートナー企業のご検討等については、下記お問い合わせ先経由でご連絡ください。



【品川CC ブルザイズについて】

1993年創部。1997年度からNFLのグリーンベイ・パッカーズの市民株主（オーナー）制度を応用した複数オーナー制度を導入。2022年度に品川カルチャークラブに合流し、「グレーター品川のヒーロー」をスローガンに、地域総合スポーツクラブとして活動するとともに、X1リーグ優勝を目指しています。

【お問い合わせ先】

品川CC ブルザイズ：

e-mail:shinagawacc.bulseyes@gmail.com

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公式Instagram(https://www.instagram.com/scc_bullseyes/)