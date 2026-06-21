『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1ジャケット解禁！さらに購入者限定イベント出演者&詳細決定！
キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしジャケットイラスト公開！
表1：キュアアンサー＆キュアミスティック、表4：キュアアルカナ・シャドウの姿も
2027年1月23日（土）開催『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1 購入者限定イベントの出演者&詳細決定！
開催日程：2027年1月23日（土）
会場：セシオン杉並 ホール
出演：千賀光莉（キュアアンサー／明智あんな役）
本渡 楓（キュアミスティック／小林みくる役）
東山奈央（キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役）
他
※詳細はBlu-ray vol.1に封入予定の応募券をご確認ください。
『名探偵プリキュア！』 vol.1 【Blu-ray】商品情報
名探偵プリキュア！ vol.1 【Blu-ray】
発売日 ：2026年9月23日（水）
価格 ：25,300円 (税込)
品番 ：HPXR-3231
商品詳細：https://www.marv.jp/titles/av/11035/
【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】
・2027年1月23日開催予定・購入者限定イベント応募券
【Blu-ray vol.1 映像特典】
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP&ED
・CM集
・EDダンスレッスン
・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介！！映像
【Blu-ray 初回・通常共通仕様】
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラストジャケット
※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。
店舗別オリジナル特典情報
■早期購入特典（予約含む）
【Blu-ray全巻連動特典】場面写ブロマイド12枚セット
対象店舗でBlu-ray全巻をご購入の方に、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドをプレゼント！
《対象店舗》
・Amazon.co.jp
・ビックカメラ・コジマ
・ソフマップ・アニメガ
・楽天ブックス
・あみあみ
・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)
・セブンネットショッピング
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)
・アニメイト(通販含む)
・赤い熊さん
・HMV,HMV＆BOOKS online
・タワーレコード(一部店舗除く)
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・Neowing
・メロンブックス
・ヨドバシカメラ
・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）
※なくなり次第終了となります
■店舗別特典
★店舗別特典付きのご予約はこちら▼
https://lnk.to/SDPrecure_BD
■Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット 「アクリルスタンド5個セット」付コレクション
★価格：111,100円(税込)
１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット(H120mm)
２.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
３.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)
【Blu-ray全巻購入特典】
１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
２.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)
【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象
・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)
■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
【Blu-ray全巻購入特典】
１.新規描き下ろし全巻収納BOX
２.新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット
【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】
★価格：35,700円(税込)
・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット(H150mm)
※Blu-ray全巻購入特典対象商品
■楽天ブックス
【Blu-ray全巻購入特典】
１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）
２.アクリルスタンド
■あみあみ
【Blu-ray全巻購入特典】
・F3キャンバスアート
■ゲーマーズ
【Blu-ray全巻購入特典】
・B2タペストリー
■セブンネットショッピング
【Blu-ray全巻購入特典】
・A4アクリルプレート
■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルキーホルダー
■アニメイト(通販含む)
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルスタンド
■東映アニメーションオフィシャルストア
【Blu-ray各巻購入特典】
・B2布ポスター
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X：＠TVanime_precure
公式Instagram：@precure_curesta
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション