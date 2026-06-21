『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1ジャケット解禁！さらに購入者限定イベント出演者&詳細決定！

キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしジャケットイラスト公開！

2027年1月23日（土）開催『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1 購入者限定イベントの出演者&詳細決定！

株式会社マーベラス表1：キュアアンサー＆キュアミスティック、表4：キュアアルカナ・シャドウの姿も

開催日程：2027年1月23日（土）

会場：セシオン杉並 ホール

出演：千賀光莉（キュアアンサー／明智あんな役）

本渡 楓（キュアミスティック／小林みくる役）

東山奈央（キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役）

他



※詳細はBlu-ray vol.1に封入予定の応募券をご確認ください。

『名探偵プリキュア！』 vol.1 【Blu-ray】商品情報

名探偵プリキュア！ vol.1 【Blu-ray】

発売日 ：2026年9月23日（水）

価格 ：25,300円 (税込)

品番 ：HPXR-3231

商品詳細：https://www.marv.jp/titles/av/11035/

【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】

・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様

・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）



【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】

・2027年1月23日開催予定・購入者限定イベント応募券

【Blu-ray vol.1 映像特典】

・変身＆アクションシーン集

・資料ギャラリー

・ノンテロップOP&ED

・CM集

・EDダンスレッスン

・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介！！映像



【Blu-ray 初回・通常共通仕様】

・ピクチャーレーベル

・キャラクターデザイン・矢野 茜 描き下ろしイラストジャケット



※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。

店舗別オリジナル特典情報

■早期購入特典（予約含む）

【Blu-ray全巻連動特典】場面写ブロマイド12枚セット

対象店舗でBlu-ray全巻をご購入の方に、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドをプレゼント！



《対象店舗》

・Amazon.co.jp

・ビックカメラ・コジマ

・ソフマップ・アニメガ

・楽天ブックス

・あみあみ

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

・セブンネットショッピング

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

・アニメイト(通販含む)

・赤い熊さん

・HMV,HMV＆BOOKS online

・タワーレコード(一部店舗除く)

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・Neowing

・メロンブックス

・ヨドバシカメラ

・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）

※なくなり次第終了となります



■店舗別特典

★店舗別特典付きのご予約はこちら▼

https://lnk.to/SDPrecure_BD

■Amazon.co.jp

【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット 「アクリルスタンド5個セット」付コレクション

★価格：111,100円(税込)



１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット(H120mm)

２.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX

３.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)



【Blu-ray全巻購入特典】

１.キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX

２.ラジオDJ風オーディオコンテンツ(エムカード)



【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象

・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)



■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ

【Blu-ray全巻購入特典】

１.新規描き下ろし全巻収納BOX

２.新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット



【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】

★価格：35,700円(税込)

・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット(H150mm)

※Blu-ray全巻購入特典対象商品



■楽天ブックス

【Blu-ray全巻購入特典】

１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）

２.アクリルスタンド



■あみあみ

【Blu-ray全巻購入特典】

・F3キャンバスアート



■ゲーマーズ

【Blu-ray全巻購入特典】

・B2タペストリー



■セブンネットショッピング

【Blu-ray全巻購入特典】

・A4アクリルプレート



■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

【Blu-ray各巻購入特典】

・アクリルキーホルダー



■アニメイト(通販含む)

【Blu-ray各巻購入特典】

・アクリルスタンド



■東映アニメーションオフィシャルストア

【Blu-ray各巻購入特典】

・B2布ポスター



発売元：株式会社マーベラス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング



公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

公式X：＠TVanime_precure

公式Instagram：@precure_curesta

プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv

(C)ABC-A・東映アニメーション