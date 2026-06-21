2026年6月19日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/laser-diode-modules-market/590642465 調査結果公表日：2026年6月19日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)は、2025年には約85億米ドル、2035年には約248億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約11.3%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるLaser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の調査と分析によると、同市場は主に自動運転車向けLiDARシステムにおけるレーザーダイオードの需要拡大を背景に成長すると予測されています。 車載LiDARシステムは、リアルタイムでの3Dマッピングや障害物検知を行うために、高出力レーザーダイオードモジュールを必要とします。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、世界各地の20都市において、ロボタクシーおよび自動運転車の運用台数は合計8,000台に達しています。 また、美容医療や皮膚科領域におけるレーザーダイオードの利用拡大も、2026～2035年の間における市場成長を牽引すると見込まれています。レーザーダイオードモジュールは、脱毛、タトゥー除去、肌の若返り（スキンリジュビネーション）、血管病変の治療といった美容施術に広く利用されています。 例えば、国際美容外科学会（ISAPS）の報告によると、2023年には外科的および非外科的な美容施術の総数が3.4%増加しました。今後も予測期間を通じてこれらの施術数が増加すると見込まれており、それがレーザーダイオードモジュールの需要を押し上げる要因となっています。

最新ニュース

当社の調査によると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： - 2025年3月、Coherent Corpは、28Wの安定した出力と97%の偏光純度を実現し、業界の新たな標準を確立する画期的な793nmポンプ用レーザーダイオードの発売を発表しました。 - 2025年11月、Nuvoton Technologyは、業界標準のTO-56 CANパッケージにおいて業界トップクラスの光出力を実現する、小型かつ高出力なバイオレットレーザーダイオードを発売しました。

市場セグメンテーション

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当社のLaser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、光通信、工業プロセス、医療とヘルスケア、LiDARとセンシング、科学研究、家電、防衛と航空宇宙に分割されています。このうち光通信セグメントは、データセンター、海底ケーブル、5Gネットワークにおける光トランシーバーの利用拡大を背景に、2026～2035年の間に32%という主要なシェアを占めると予測されています。 これを裏付けるデータとして

地域概要

Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は、5G、光ファイバー、データセンター・インフラの急速な拡大に加え、エレクトロニクスおよび半導体製造における優位性を背景に、予測期間中に38%の市場シェアと11.9%の年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。これに加え、産業オートメーションやスマートマニュファクチャリングの導入拡大、さらにはヘルスケアと医療分野におけるレーザーダイオードのアプリケーション拡大も、市場の成長を後押ししています。 日本国内においては、半導体製造装置の力強い成長、光電融合（PEC）技術の急速な拡大、そしてデータセンターやAIインフラからのレーザーダイオード需要の増加が、市場の成長を強化しています。

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Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のLaser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)における主要企業は以下の通りです: • Coherent Corp. • Lumentum Holdings Inc. • IPG Photonics Corporation • TRUMPF Photonic Components GmbH • TOPTICA Photonics AG さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Hamamatsu Photonics K.K. • Nichia Corporation • Sharp Corporation • Panasonic Industry Co., Ltd. • Mitsubishi Electric Corporation

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