【フジテレビ】FODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』 新シーズン始動！！ シーズン２ 第１回は６月22日（月）正午～ FODプレミアムにて配信開始！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として好評配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』の新シーズンがいよいよ始動します！シーズン２第１回目は、６月22日（月）正午よりFODプレミアムにて配信開始！新シーズンもMAZZELメンバーが様々なミッションにガチで挑戦します。

『MAZZEL DUO MISSION』 （C）フジテレビ

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった８人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（２人１組）で様々なミッションに挑戦する番組です。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていきます。

シーズン２では、シーズン１に引き続き難易度の高い未経験のミッションへの挑戦に加え、メンバーがかねてより挑戦してみたいと語っていたミッションに挑む様子もお届けしていきます。また、DUOの絆をより深めるべく、今シーズンからは１組のDUOだけ、つまり２人だけで１つのミッションを遂行し、その様子をMAZZELメンバー８人全員でスタジオで見守ります。

第１回では、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦！ 個性と才能溢れる４人の活躍にご期待ください！

また、FOD公式SNSでは、配信開始までの間、今回配信予定のミッション挑戦後のメンバーのアフターコメントやシーズン１で挑戦してきたミッションのダイジェスト映像等を順次公開しています。ぜひ期待を膨らませながら配信をお待ちください！

◇ 番組概要

■タイトル：『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン２ 第１回

■配 信：６月22日（月）正午～ FODにて配信開始

■出 演：＜MAZZEL＞

KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI

■スタッフ：企画プロデュース：中村惇之介

プロデューサー：小野田征良／田端李紗（つくりば）

総合演出：井戸田健（つくりば）

制作協力：株式会社つくりば

制作著作：株式会社フジテレビジョン

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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