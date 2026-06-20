拡大する猫マーケット、“好き”を深掘りする専門イベント「にゃん具博 vol.2」に全国60店舗が集結！

株式会社イースト・ライブ

株式会社イースト・ライブ（東京都）は、猫をモチーフにした文具・雑貨が集まるマーケット「にゃん具博 vol.2」が初日を迎え、全国から集まった60店舗の出店者と多くの来場者で会場は賑わいを見せました。

前回開催した「にゃん具博 vol.1」と比較し、「にゃん具博 vol.2」では、出店者数は約3倍、来場者数も1日平均で約3倍に増加するなど、にゃん具博は飛躍的な規模拡大を遂げました。猫が好きな方への専門イベントとして認知が広がり、海外からも出店者が参加し、多くの来場者が集まるイベントへと成長しています。

会場では開場直後から多くの来場者が訪れ、各ブースで出店者、クリエイターとの交流や商品説明に耳を傾ける姿が見られました。SNSでも来場者、出店者による投稿が相次ぎ、猫好きコミュニティを中心に話題となっています。

■好きを深掘りする猫文具・雑貨の専門イベントとして注目

近年、特定の趣味やライフスタイルに特化したイベントへの関心が高まっています。「好き」を深く楽しむ専門イベントが人気を集める中、「にゃん具博」は“猫”をテーマにした文具雑貨の専門イベントとして開催されました。

全国から集まった60店舗では、猫文具や雑貨など、猫好きの視点でセレクトされたり、ハンドメイドされたり多彩な商品を展開。猫との暮らしをより豊かに楽しみたい来場者で賑わいました。

来場者からは、

「猫というテーマに具体性があって来場しました」

「通路が広い設計で、ゆったりと買い物を楽しむことができました」

「販売されている商品の種類が多種多様で面白かった」

といった声が寄せられ、猫好きのための新たな交流・発見の場として高い満足度を得ています。

心ときめく猫アイテムとの出会いだけでなく、作り手との交流を楽しめる場として、「にゃん具博」は今後さらに注目を集めそうです。

■にゃん具博vol.3開催決定！

◆「にゃん具博Vol.3 出店ご案内資料」はこちら

https://east-group.co.jp/wp-content/uploads/eghd/2026/06/c71ba1b7486b0882131fe015529c146d.pdf

◆お問合せ・出店お申込みフォームはこちら

https://forms.gle/aFaj36GzqHZqbg2G7

■開催概要

【イベント名】にゃん具博Vol.3

【開催日時】2027年1月23日（土）・24日（日）

【会場】すみだ産業会館 8階展示ホールB

■にゃん具博vol.3出店者募集開始！！

猫をモチーフとした文具、雑貨を展開されている皆さまからのご応募をお待ちしております。

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出店をご希望の方は以下よりお問い合わせください。

◆「にゃん具博Vol.3 出店ご案内資料」はこちら

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◆ お問合せ・出店お申込みフォームはこちら

https://forms.gle/aFaj36GzqHZqbg2G7

◆ メールアドレス

nyanguhaku.official@gmail.com

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■にゃん具博とは

「猫をモチーフとした文具・雑貨のマーケット」をコンセプトに開催する即売会です。全国から猫デザインの文具・雑貨が一堂に集結し、かわいくて実用的でありながら、毎日にそっと寄り添うお気に入りとの出会いをお届けします。

■にゃん具博公式SNS

にゃん具博 公式Instagram：https://www.instagram.com/nyanguhaku_official/

にゃん具博 公式X：https://x.com/nyanguhaku

■主催・制作・運営

株式会社イースト・ライブ