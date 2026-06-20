【開催レポート】2026年6月11日（木）『社長が営業しなくても売上が伸びる会社へ　工務店のための「営業の仕組み化」実践セミナー』を開催

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は2026年6月11日（木）『社長が営業しなくても売上が伸びる会社へ 工務店のための「営業の仕組み化」実践セミナー』をリアルとオンラインにて開催。当日はリアル7名、オンライン16名、合計23名の方々にご参加いただきました。

今回は、日本最大級のプロ営業データベースを運営するカクトク株式会社の出久地旭氏にご登壇いただき、優秀な人材や社長個人の能力に依存しがちな住宅・建築業界の「属人化」という課題を打破し、持続的に成長するための「営業の仕組み化」と外部プロ人材の有効な活用法について、具体的なノウハウを交えて解説していただきました。

セミナー冒頭では、建築や住宅の専門知識を持たない一般的な営業代行会社に外注した結果、成果が出ずに失敗してしまうケースが後を絶たないという業界特有の“落とし穴”について言及され、その打開策としてカクトクが抱える1.5万人以上のプロ営業データベースの強みを活かした、住宅業界に最適な営業の仕組み化について解説。住宅・建築業界特有のプロセスを深く理解しているプロ人材を適材適所で活用することで、外注の失敗を防ぎながら、社長が現場で営業をしなくても安定

して売上が伸びる組織体制を構築できる仕組みを提示しました。

参加者からは「外部コンサルが社内での信頼を得るのに、自己開示という話が、個人的には良い気づきになりました。」や「営業代行や外部営業のメリットが非常にわかりやすく、また業界としてもニーズがあるのだなと把握できました。」といった声が寄せられました。

■カクトク株式会社

日本最大級の営業代行プラットフォーム「カクトク」を運用。1.5万人を超える専門性の高い登録人材の中から、企業の課題に合わせて最適な営業チームを最短3日で構築。固定費を抑えながら戦略立案から新規開拓、クロージングまで、すべての営業プロセスのアウトソースを可能にしている。これまでにスタートアップから大手企業まで累計5,000社以上の導入実績を誇り、柔軟で強固な営業組織づくりを強力に支援している。

企業公式ウェブサイト：https://kakutoku.co.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は加盟企業・未加盟企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



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MAIL：info@jgba.net