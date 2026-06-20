【開催決定！】2026年8月20日（木）「地方工務店の逆襲」ロゴスホールディングス池田社長 × ライフデザイン・カバヤ窪田社長 トークセッション

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、株式会社ロゴスホールディングス池田社長とライフデザイン・カバヤ株式会社窪田社長にご登壇いただき、業界トップランナーが考える「地方工務店が勝つための方法」をテーマにトークセッションをいたします。

☑ 経営者の「覚悟」が会社を変える。本気で成長を望む者だけに贈る熱狂の2時間

☑何を考え、どう動いたか。30棟・50棟・100棟の壁を壊してきた二人が語る経営のリアル

☑北海道のデジタル × 岡山最強技術。業界トップランナーが考える地方工務店が勝つための方法

お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

【開催概要】

イベント名：JGBA 「地方工務店の逆襲」ロゴスホールディングス池田社長 × ライフデザイン・カバヤ窪田社長 トークセッション～「東証上場」×「9年連続地域No.1」地方から日本を変える！業界を牽引する経営者の視座を公開～

開催日時：2026年8月20日(木) 16:00~18:00

開催場所：≪リアル≫ AP新橋

東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス4F

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA加盟企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未加盟企業》リアル：30,000円

オンライン：15,000円or最初の30分視聴無料

懇談会：実費（7,000～8,000円）

参加対象：住宅会社、リフォーム会社、不動産会社

経営者、管理職

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-8-20-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

タイムテーブル

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net