「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者に採択、HubSpot導入支援を強化

株式会社UniteX

株式会社UniteXは、「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者として採択されたことをお知らせします。

本採択を受け、HubSpotのMarketing Hub / Sales Hubを中心とする導入支援体制を強化します。

CRM・SFA・MAの業務設計から、HubSpotの設定・構築、データ移行、社内活用、運用定着までを一貫して支援します。

UniteXは、元HubSpot社員およびCRMベンダー出身者を中心とするCRM活用の専門組織です。

HubSpotの機能を導入するだけではなく、お客様のビジネス領域、業務課題、顧客管理方法、営業・マーケティングプロセスを理解したうえで、ベストプラクティスに基づく業務基盤を設計します。

HubSpot導入支援を強化する背景

CRMやSFA、MAを導入しても、実際の業務プロセスに合った設計や運用ルールが整っていなければ、現場での利用が進まず、期待する成果につながらない場合があります。

特に、顧客情報や商談情報が複数のシステムや表計算ファイルに分散している環境では、マーケティング部門と営業部門の連携が難しくなり、リード獲得から商談、受注までの状況を一貫して把握できません。

UniteXでは、HubSpotの設定作業だけを提供するのではなく、導入前の業務整理、データ設計、営業・マーケティングプロセスの設計から支援します。

HubSpotを「導入して終わりのツール」ではなく、営業・マーケティング・カスタマーサクセスを横断して活用される事業基盤として定着させることを目指します。

UniteXが提供するHubSpot導入支援

UniteXでは、Marketing Hub / Sales Hubの導入・活用に向けて、主に以下の領域を支援します。

1．CRM基盤設計

顧客情報、企業情報、商談情報、問い合わせ履歴などを一元管理するためのデータ構造を設計します。

現在の管理方法や業務フローを確認し、誰が、どの情報を、どのタイミングで登録・更新・活用するのかを整理したうえで、現場で継続できる運用ルールを構築します。

2．Marketing Hub活用

フォーム、ランディングページ、メール配信、リスト、ワークフロー、リードナーチャリングなど、マーケティング施策に必要な機能の設計・設定を支援します。

獲得したリードの属性や行動履歴を蓄積し、営業活動へスムーズにつなげられる環境を整備します。

3．Sales Hub活用

営業パイプライン、商談ステージ、タスク、活動履歴、見積もり、営業レポートなど、営業活動を可視化・標準化するための運用設計を支援します。

担当者ごとに異なっていた案件管理やフォローアップを整理し、組織として再現性のある営業プロセスを構築します。

4．データ移行・システム連携

既存のCRM、SFA、MA、表計算ファイルなどからHubSpotへのデータ移行を支援します。

既存データをそのまま移すのではなく、不要な項目、重複データ、入力形式などを整理し、今後の活用に適した状態へ再設計したうえで移行します。

5．レポート・改善運用

営業・マーケティング活動を可視化するダッシュボードやレポートを整備します。

導入後の利用状況や成果を確認し、入力ルール、営業プロセス、マーケティング施策などの継続的な改善を支援します。

UniteXのHubSpot導入支援が選ばれる理由

1．元HubSpot社員による、ビジネスと業務プロセスを起点とした設計

UniteXの最大の強みは、元HubSpot社員を中心とするメンバーが、お客様のビジネス領域、業務課題、営業・マーケティングプロセスを理解したうえで導入設計を行うことです。

HubSpotの機能を一律に当てはめるのではなく、次のような点から整理します。

・どのような顧客に、どのような価値を提供しているか

・現在の営業・マーケティング活動にどのような課題があるか

・顧客情報や商談情報を、誰がどのように活用するか

・リード獲得から商談、受注、継続支援までをどのようにつなげるか

製品への深い理解と、実務で培った業務設計の知見を組み合わせ、HubSpotのベストプラクティスをお客様の業務に合わせて実装します。

2．担当者個人に依存しない、組織的な支援体制

CRMやSFA、MAの導入プロジェクトでは、担当者の製品知識、業務理解、プロジェクト経験によって、提案や構築の品質に差が生じることがあります。

UniteXでは、支援品質を担当者個人の経験だけに依存させません。

元HubSpot社員を中心とする組織として、HubSpot、CRM設計、営業、マーケティング、カスタマーサクセス、業務プロセスに関する知見を共有しながらプロジェクトを推進します。

担当者による品質のばらつき、いわゆる「人材ガチャ」を防ぎ、どのプロジェクトでも一貫した考え方と品質で支援することを重視しています。

3．HubSpot Gold Solutions Partnerとしての専門性

UniteXは、HubSpot公式のGold Solutions Partnerです。

250社以上のHubSpot導入推進実績をもとに、CRM・MA・SFAの導入設計、データ移行、社内トレーニング、運用定着、Salesforceなど他システムからの移行まで幅広く支援しています。

4．設定・構築だけで終わらない、運用定着までの伴走支援

HubSpotは、初期設定を完了しただけでは十分な成果につながりません。

UniteXでは、要件整理、業務プロセス設計、HubSpotの設定・構築、データ移行、利用者向けトレーニング、ダッシュボード整備、運用改善までを一貫して支援します。

「設定して納品すること」をゴールとせず、現場で継続的に使われ、営業・マーケティング活動の改善につながる状態まで伴走します。

導入設計から運用定着までの支援フロー

01．導入設計

お客様の事業内容、業務課題、顧客管理方法、営業・マーケティングプロセスを整理します。

HubSpotを導入する目的と、導入後に実現したい状態を明確にしたうえで、必要な機能、データ、運用ルールを設計します。

02．HubSpot設定・構築

Marketing Hub / Sales Hubの初期設定、プロパティ設計、パイプライン構築、権限設定、データ移行、ワークフロー構築などを行います。

既存の業務をそのままシステム化するのではなく、より効率的で活用しやすいプロセスへ整理したうえで構築します。

03．運用定着・改善

利用者向けのトレーニング、入力ルールの整備、レポート・ダッシュボードの構築などを行います。

導入後も利用状況や成果を確認し、現場からのフィードバックを踏まえながら運用を改善します。

デジタル化・AI導入補助金2026の活用について

デジタル化・AI導入補助金は、業務効率化や生産性向上につながるITツールの導入費用の一部を支援する制度です。

今回の採択により、UniteXはIT導入支援事業者として、対象サービスの選定、申請手続き、導入、活用・定着までを一貫して支援します。

UniteXが提供する一部のHubSpot構築支援サービスでは、CRM・MA・SFAの要件定義、構築、データ移行、トレーニング、定着支援などに補助制度を利用できる場合があります。

対象サービス、申請条件、補助対象範囲については、企業ごとに異なるため、個別にご案内します。

HubSpot導入・補助金活用に関するご相談

UniteXでは、HubSpotの導入・活用を検討されている企業様に向けて、導入設計や補助金活用に関するご相談を受け付けています。

・自社が補助対象になるか確認したい

・HubSpotを新規導入したい

・Marketing Hub / Sales Hubの構成を相談したい

・既存のCRMやExcelからHubSpotへ移行したい

・導入済みのHubSpotを現場に定着させたい

・営業・マーケティングプロセスを見直したい

お客様の事業内容や業務課題を整理したうえで、適切な導入・活用方法をご提案します。

お問い合わせフォーム：

https://www.unite-x.co.jp/contact

HubSpot構築支援サービス：

https://www.unite-x.co.jp/services/hubspot

今後の展望

UniteXは、HubSpotを中心とするCRM基盤の構築と、AIを活用した業務プロセスの改善を一体的に支援してまいります。

補助制度の活用も通じて、より多くの企業が営業・マーケティング活動をデジタル化し、現場で継続的に活用できる仕組みづくりを支援します。

会社概要

会社名：株式会社UniteX（ユナイトエックス）

代表者：代表取締役CEO 井元 裕樹

所在地：沖縄県那覇市久茂地3丁目26-32 YSCビル

事業内容：

・AIに合わせた業務プロセスの再設計・最適化（AI Flow）

・HubSpot（CRM・MA・SFA）の導入・構築・定着支援

・営業・マーケティング領域の実行代行（BPO）

公式サイト：

https://www.unite-x.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社UniteX

担当：広報担当

お問い合わせフォーム：

https://www.unite-x.co.jp/contact