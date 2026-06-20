阿蘇の溶岩をガラスに宿した「阿蘇ぐりんぐらす」が先行販売開始。飲み物本来の味わいを引き立てる、新たな器をMakuakeで公開

株式会社みらい

株式会社みらい（所在地：岡山県岡山市）は、阿蘇の溶岩をガラスに練り込んだオリジナルブランド「阿蘇ぐりんぐらす」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて開始いたしました。

「阿蘇ぐりんぐらす」は、阿蘇山の噴火によって生まれた溶岩と、日本の手仕事による吹きガラスを融合させた器です。飲み物や食材本来の味わいを引き立て、日々の食卓に特別な時間を届けます。

【開発背景】

「自然の力を、毎日の一杯に。」

阿蘇の豊かな自然が育んだ溶岩には、古くから人々の暮らしを支えてきた歴史があります。開発者は約30年前、溶岩を活用した調理器具との出会いをきっかけに、その可能性に魅了されました。そして長年の試行錯誤を重ね、溶岩をガラスへ融合させる独自の商品開発へとたどり着きました。

【商品の特徴】

1．阿蘇の溶岩を15％配合：約9万年前の阿蘇山の噴火によって形成された溶岩をガラスに練り込みました。

2．飲み物本来の味わいを邪魔しない器：水やお茶、お酒などを入れることで、口当たりの変化やまろやかさを感じるという声も寄せられており、素材そのものの味わいをゆっくり楽しめます。

3．日本の手仕事による一品：一つひとつ職人の手で吹き上げているため、同じ形や表情のものは二つとしてありません。

商品概要商品名：阿蘇ぐりんぐらす

先行販売開始日：2026年6月15日

販売場所：応援購入サービス「Makuake」https://www.makuake.com/project/greenglass/

商品ラインナップ：阿蘇ぐりんぐらす（タンブラー：左）・（フリーカップ：右）

今後の展望

「阿蘇ぐりんぐらす」をはじめとした商品展開を通じて、阿蘇の自然の恵みと日本のものづくりの価値を伝えながら、人々の豊かな暮らしを支えていきたいと考えています。