元農水省官僚が、安定を捨てて挑む防災革命。水、電気、食料を自給自足する「自立型シェルター」プロジェクトが始動！

株式会社FDS

株式会社FDS（本社：岐阜県高山市高根町中洞767-4、代表取締役：五十嵐優樹）は、外部のインフラに一切依存せず、空気から水を生成し、水耕栽培で食料を自給自足できる「インフラ自立型オフグリッドシェルター」の国内初※となるモデルルーム建築プロジェクトを、クラウドファンディングサイトCAMPFIREにて公開いたしました。現在、新たな安心の選択肢を広げるための仲間を募集しています。

【プロジェクトURL】https://camp-fire.jp/projects/951777/view(https://camp-fire.jp/projects/951777/view)

※自社調べ：オフグリッドシェルター国内事例 （2026年6月15日時点）

「避難所で耐え忍ぶ」という、日本の常識を変えたい。

災害大国と呼ばれる日本。 しかし、既存の防災は「起きた後にどう耐えるか」ばかりが議論されています。 本当に、大切な家族や社員の命を、その場の運に任せていいのでしょうか。 私たちは、水と食料をその場で生み出し、どんな時も暮らしを守る「聖域」としてのシェルターを提案します。

周囲の冷ややかな声を背に、元官僚が動いた理由。

私、五十嵐優樹は、元農林水産省の官僚です。 イスラエルとパレスチナでの駐在経験を踏まえ、国家の危機管理や食料安全保障のリアルを間近で見てきたからこそ、今の日本の防衛・防災の現状に強い危機感を抱いていました。

「正しい政策を待つ時間はない。民間から直接、命を守る具体的な手段を届ける」

その一心で、周囲の反対を押し切り、安定したキャリアを捨てて起業しました。 「理想論のおままごとだ」 クラファン開始直後、古い友人からはそんな冷酷な言葉も届きました。 決して、お祭りのような派手なスタートではありません。 しかし、私の心は折れていません。

すぐには買えない9割の人と、未来の安心を面白がる。

本プロジェクトは、一部の富裕層のためだけのビジネスではありません。

・場所非公開の隠れ家で、未来の食を体験する「シェルター食パーティー」

・日常の部屋をプチ改造し、自給自足を体感する「室内栽培キット」

正しいけれどどこか退屈な防災ではなく、みんなで秘密基地を面白がるような「体験」を通じ、新しい安心のコミュニティを広げていきます。

そんな中、少しずつではありますが、応援してくださる方が増えています。

私たちはここから一歩ずつ、日本の常識をひっくり返していきます。メディア関係者の皆様、ぜひこの元官僚の誠実な挑戦と、日本の未来を変えるストーリーを取材していただけませんでしょうか。

【世界のシェルター事情】

諸外国ではシェルターは日常生活に溶け込む生活を守るインフラとして広く一般的に普及していますが、日本の普及率はわずか『０．０２％』です。災害大国として知られる日本がなぜ１００％ではないのでしょうか！？

【日本政府の動き】

ようやく日本政府も動き出しました。２０２６年３月末の閣議決定でシェルター整備の目標が掲げられました。しかしながら、ただ待っているだけでは本当に必要な緊急時に間に合わない可能性が大きいです。

【あなただけの秘密基地】

シェルターというと緊急時にのみ使われると思われがちですが、我々の提案するものは違います。日常であなただけの秘密基地として、ワインセラー、シアタールーム、カラオケルーム、トレーニングジムなど自由な使い方ができます。その上で万が一に備え、水、電気、食料を自給自足できる準備がされています。

【最も重要な飲用水の確保】

人は水分補給できないと３～７日間しか生きられないと言われています。そこで我々は常に飲用水を確保すべく空気から水を作りだす装置『サニエウォーター』を完備しています。これにより、長期間避難生活を強いられたとしても飲用水を確保できます。

【栄養補給も可能な新鮮野菜の確保】

緊急時の食料として防災食が普及するようになりました。しかしながら、朝昼晩長期間食べ続けることができるでしょうか？試食会を行った経験から、絶対的に新鮮な野菜を欲するという結果が出ています。また、栄養面での偏りを我々が提供する屋内野菜栽培キットによる野菜では１日に必要な栄養素を補完することが可能です。また、避難時に水の流れる音や植物の育つ光景を見ることにより、癒し効果も得ることが可能です。

【万が一の電源も確保！】

水と野菜を自給自足するにも電気が必要となります。そこでインフラが完全にストップした場合にも備え発電蓄電装置を備えています。

■プロジェクト概要

プロジェクト名

平和ボケの日本にあなただけの秘密基地！元農林水産省官僚が挑む自給自足シェルター

期間：2026年6月15日～2026年7月31日（金）23:59まで

目標金額：5,000,000円

主なリターン：シェルター設置、シェルター食体験パーティー参加権、室内水耕栽培キット、限定オンラインコミュニティ招待、個別防災コンサルティング

■本件に関するお問い合わせ先

・会社名：株式会社FDS

・担当者名：代表取締役 五十嵐優樹

・電話番号：0577-77-9892

・メールアドレス：info@ferme-du-soleil.co.jp