「YOGAWeek」×「World Wellness Weekend 」連動企画=「Wellness Morning！YOGA」始動

株式会社クラブビジネスジャパン朝15分のヨガが、睡眠と寝起きの質を整える。「早寝、早起き、朝ごはん」という日本古来のウェルネス習慣とともに、国内外に発信して、ウェルネスなライフスタイル拡げる「Wellness for All」に向けた取り組みです。

国際スポーツ＆ウェルネスウィークエンド（World Wellness Weekend、以下WWW）日本事務局と、アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」を運営する株式会社ヨガタウンは、2026年6月20日からオンラインで開催される「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」と連動し、新企画「Wellness Morning！YOGA」をスタート、世界に向けて日本のウェルネス習慣を発信してきます。

「Wellness Morning！YOGA」。朝の15分が、夜の眠りを変える

朝に体を動かし、呼吸を整え、心身を目覚めさせる15分間。

朝に体を動かすことで、約17時間後にメラトニンが分泌されて、質の高い睡眠につながると言われています。その小さな習慣を、全国のヨガティーチャーとともに、オンラインを通じて日本から世界各国に届けていきます。

「早寝、早起き、朝ごはん」。日本古来のウェルネス習慣が、朝の目覚めを変える

本企画は、「早寝、早起き、朝ごはん」という日本古来の健やかな生活習慣に、朝15分のヨガを組み合わせ、睡眠と寝起きの質を整えるウェルネス習慣として全国に広げていく取り組みです。

北海道から沖縄まで全国47都道府県のWWWエリアアンバサダーのヨガティーチャーによる、「Wellness Morning！YOGA」を国内外に向けてオンライン配信し、9月のWWWでは、日本のウェルネス習慣や日本各地のウェルネスデスティネーション情報とともに、世界に紹介して参ります。

ウェルネス習慣へのニーズの高まり

近年、睡眠の質や生活リズムの乱れは、個人の健康課題にとどまらず、企業の生産性、地域の健康づくり、医療・介護予防にも関わる社会的テーマとなっています。

「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」では、“ヨガで、日本を眠らせる。”をコンセプトに、快眠・スリープケア領域のプログラムを拡充。そこにWWWが掲げる「Wellness for All」の思想を掛け合わせ、夜の睡眠を支える“朝のウェルネス習慣”として「Wellness Morning！YOGA」を展開します。

「Wellness Morning！YOGA」企画内容

１.YOGAWeek期間中のオンライン配信

2026年6月20日から開催される「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」期間中に、15分の朝ヨガをオンライン配信していきます。

▼WWWエリアアンバサダーによるヨガクラスは、下記より検索＆お申込みいただけます。

https://yogaweek.yogafest.jp/yogaweek/classes

２.World Wellness Weekend期間中のオンライン配信

2026年9月18日（金）～20日（日）のWWW2026の期間中にも、15分の朝ヨガをオンライン配信していきます。

▼WWWエリアアンバサダーによるヨガクラスは、2026年7月以降、下記より検索＆お申込みいただけます。

https://wellnessweekend.jp/

３.World Wellness Weekend期間中、体験クラス＆イベントを全国で開催

2026年9月18日（金）～20日（日）のWWW2026の期間中、日本全国のフィットネスクラブ、スタジオ、公共施設、ホテル、企業、屋外スペースなどでの朝ヨガクラス開催も計画しています。

▼WWWエリアアンバサダーによるウェルネス体験は、2026年7月以降、下記より検索＆お申込みいただけます。

https://wellnessweekend.jp/

全国WWWエリアアンバサダーMAP（2026年版は7月に更新予定）

コラボレーション企画概要

企画名 ： Wellness Morning！YOGA

主催・連動 ： YOGAWeek × World Wellness Weekend

活動内容 ： 朝15分のヨガクラスをオンライン配信

YOGAWeek実施期間 ： 2026年6月20日～2週間 オンライン配信

WWW実施期間 ： 2026年9月18日（金）～20日（日）オンラインまたはリアルにて全国にて開催

お問い合わせ ： WWW日本事務局 wellnessweekendjpn@gmail.com

Yoga Weekについて

YOGAWeekは、アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」から派生した、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベントです。全国のヨガインストラクターによる多彩なクラスをオンラインで提供し、ヨガをより自由に、より身近に体験できる機会を創出しています。

2026年の「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」では、「ヨガで、日本を眠らせる。」をコンセプトに、快眠・スリープケア領域のプログラムを拡充。国際ヨガデーに合わせ、全国にヨガの価値を発信します。

公式サイト：https://yogaweek.yogafest.jp/

World Wellness Weekendについて

World Wellness Weekendは、毎年9月のEuinox（秋分の日）前後の週末に世界各地で開催される国際的なウェルネス推進プロジェクトです。フィットネス、ヨガ、ピラティス、瞑想、ライフスタイルワークショップなど、無料で誰でも参加しやすいウェルネスアクティビティを通じて、地域・企業・施設・専門家が一体となり、ウェルビーイングな社会づくりを推進しています。

日本では「国際スポーツ＆ウェルネスウィークエンド」として、スポーツ、フィットネス、ウェルネスサービス事業者、自治体、地域コミュニティと連携し、全国各地でウェルネス体験を広げています。

公式サイト：https://wellnessweekend.jp/

本件に関するお問い合わせ先

WWW日本事務局

E-mail：wellnessweekendjpn@gmail.com