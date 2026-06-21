今日は2026年6月21日。父の日でもある今日、音楽界に新たな歴史を刻むユニットが誕生した。 実の親子によるロックユニット「タカリキエクスマキナ」が、テイチクエンタテインメントより待望のメジャーデビューを果たす。 世代の壁を破る予測不能なサウンドと、血の繋がった親子二人だからこそ成し得る唯一無二のグルーヴが、ついにベールを脱ぐ。 タカリキエクスマキナは、歌手・タレントの堀ちえみのプロデュースやライブ音楽監督をはじめ、山本譲二の異色メタル楽曲『言論の自由』のプロデュース、さらには大人気ゲーム『実況パワフルプロ野球（パワプロ）』シリーズの音楽を手掛けるなど、ジャンルの壁を越えて活躍する音楽プロデューサーでもありギタリストの父・白山タカシと、俳優・アーティストとして活動する息子・白山力丸による親子ユニット。 サウンドは、90年代ロックのダイナミズム、 80～90年代USヒットチャートを思わせる打ち込み中心のノスタルジックなアレンジ、そして時には日本的な旋律美を融合。 オーバードライブギターを軸に、シネマチックでドラマ性のある構成を得意とする。 「音楽は単なる楽曲ではなく、“物語体験”。ジャンル名に縛られない、新たな日本型ロックの進化形を提示する存在になりたい」と白山タカシは語る。 デビューシングルとして配信リリースされるのは、その名も『PROOF～刻まれたもの～』 90年代ロックの熱量と現代的な解像度を併せ持つ、力強いメロディと疾走感あふれるサウンドが駆け抜ける楽曲。 普遍的な“再生”のテーマと＜まだ走れるっていう証拠だろう＞というフレーズが、聴く者それぞれの過去と現在を肯定する。 「父の日」という特別な日に産声を上げたこのデビュー作は、二人の血の繋がりが生み出した奇跡の結晶であり、音楽界に対する力強い「証明（PROOF）」ともいえる。世代を超えて共鳴し合う彼らのサウンドは、聴く人の心の奥底に眠る情熱を必ずや呼び起こしてくれるだろう。タカリキエクスマキナという新たな伝説の幕開けを、ぜひその耳で、心で体感してほしい。

【白山タカシ コメント】

タカリキエクスマキナとして新たな一歩を踏み出せることを、とても嬉しく思っています。80年代・90年代のロックやポップス、そしてエレクトロニカへの敬意を込めながら、タカリキエクスマキナならではの『懐かしくて新しい』世界を感じていただけたら嬉しいです。この作品が世代や国境を越え、多くの方の日常に勇気や彩りを届けることができれば、これ以上ない喜びです。

【白山力丸 コメント】

タカリキエクスマキナ初リリースです！ 自身の表現活動。 いや、人生の中で大きなポイントを迎えます。 自分が皆さんに伝えたい事、アーティストとして生きていける事。全てに感謝しながら過ごしています。 この曲は自分なりの壮大な応援歌です！聴いてくれる皆様の明日が少しでも明るくなりますように。少しでも今を誇れますように。 そんな願いが詰まっています！ 是非お聴きください。

■タカリキエクスマキナ 「PROOF～刻まれたもの～」

2026年6月21日配信リリース！ 「PROOF～刻まれたもの～」 作詞 白山力丸 作曲・編曲 白山タカシ

https://takarikiexmachina.lnk.to/PROOF

■トピックス・ライブ情報

「TAKARIKI THEATER VOL.25 第5章「対峙」」 7月11日（土） 開場11:40 / 開演 12:00 ・会場：六本木バードランド

https://www.bird-land.co.jp/

・LIVEチケット ※チケット代とは別に 2オーダー制（ドリンクまたはお食事） ※飲食代は会場でのお会計となります。 Sチケット 8,000円 * チケット代＋チェキ付き Aチケット 5,500円 * チケット代のみ

https://www.wmstudio-mf.com/takariki

■HP

https://www.teichiku.co.jp/artist/takarikiexmachina/ https://www.wmstudio-mf.com/tak-rik-exmachina

■SNSほか

■タカリキエクスマキナ

https://x.com/TakRikExMachina https://www.instagram.com/takariki_exmachina/

■白山タカシ

https://x.com/mr_wm https://www.instagram.com/takashishirayama/?hl=ja

■白山力丸

https://x.com/RIKIMARUmg2 https://www.instagram.com/rikimaru_0/