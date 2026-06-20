「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「JEANASIS」×FRUITS ZIPPER最旬夏の着まわしコーディネート全14LOOKを6 月26 日（金）に公開！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部︓東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長︓北村 嘉輝）の「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「JEANASIS」の3 ブランドが贈る最旬夏アイテムを、アソビシステム株式会社（本部︓東京都渋谷区神宮前、代表取締役︓中川 悠介）が手掛けるアイドルグループ「FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）」が着こなし、特設サイトでは着まわしコーディネートも公開します。

さらに、公開を記念して直筆サイン入りチェキや、数量限定オリジナルステッカーが手に入る豪華キャンペーンの実施、各ブランドのSNSではメンバー全員のスペシャルコメントや撮影の裏側を特別配信します。また、一部店舗では等身大パネルの設置や、メンバー全員のサイン入りポスターの展示も実施いたします。

多様な“KAWAII”を発信しているFRUITS ZIPPERと、アダストリアで人気のブランドが初のコラボレーション。

「わたしの”好き“、更新中」をテーマに、ファッションを楽しみながらわたしの”好き“が広がるようなLOOKをつくりました。

「GLOBAL WORK」を纏うのは櫻井優⾐さんと鎮西寿々歌さん。「LOWRYS FARM」は松本かれんさんと月足天音さん、「JEANASIS」は仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんの3 人。メンバー7 人それぞれの個性が光る1LOOKずつを、本日2026 年6 月20 日（土）に開催される「OKINAWA COLLECTION」にて先行お披露目いたします。また、6月26日（金）よりオープンする特設サイトでは、この夏マルチに使えるアイテムを着まわした全14LOOKのコーディネートを期間限定で公開。さらに、各ブランドのSNSではメンバー全員のスペシャルコメントや撮影の裏側を特別配信いたします。

■概要

全14LOOK公開︓2026年6月26日（金）10:00~

特設サイト︓https://www.dot-st.com/cp/st26-fruitszipper/

■店舗限定ノベルティ「オリジナルステッカー」をプレゼント

今回撮り下ろしLOOKを使用したオリジナルステッカーを、店舗限定で購入条件を満たした方へ先着配布いたします。

【配布条件】

各店舗にて、FRUITS ZIPPER着用アイテムを含む、店内商品を税込5,000円以上お買い上げにつきオリジナルステッカーを1枚ランダムでプレゼント

※プレゼントは先着順のため、なくなり次第終了となります

※複数会計のレシートは合算不可となります

※お買い上げ金額・お買い上げ回数に関わらず、お渡しは各ブランドごとに、お一人さま3点まで

※and ST STOREは1種類のみのお渡しとなります

※WEBストアはノベルティ対象外となります

▼FRUITS ZIPPER着用アイテム一覧はこちら

https://www.dot-st.com/disp/itemlist/?dispNo=002001353

【配布店舗】

GLOBAL WORK全店（アウトレット店舗を除く）

LOWRYS FARM全店（アウトレット店舗を除く）

JEANASIS全店

and ST TOKYO

and ST 浅草ROX店

and ST エミテラス所沢店

and ST ららぽーと安城店

and ST イオンモール各務原インター店

and ST 新静岡セノバ店

and ST なんば店

■公式X[直筆サイン入りチェキ]プレゼントキャンペーン

各ブランドの公式Xをフォロー＆対象投稿をリポストした方の中から、抽選で全7名さまにFRUITS ZIPPER直筆サイン入りチェキをプレゼント。

【応募期間】

2026年6月25日（木）18:00～2026年7月1日（水）23:59 まで

【応募方法】

１. 対象ブランドのXアカウントをフォロー

櫻井優⾐さん・鎮西寿々歌さんをご希望の方︓GLOBAL WORK公式Xアカウント（@globalwork_twit(https://x.com/globalwork_twit)）

松本かれんさん・月足天音さんをご希望の方︓LOWRYS FARM公式Xアカウント（@LOWRYSTWIT(https://x.com/LOWRYSTWIT)）

仲川瑠夏さん・真中まなさん・早瀬ノエルさんをご希望の方︓JEANASIS公式Xアカウント（@JEANASIS_jp(https://x.com/JEANASIS_jp)）

２. 対象投稿をリポスト

【商品発送】

賞品は2026年7月末ごろ、当選者に発送いたします。

賞品の発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当選結果のお問い合わせには、お答えいたしかねますのでご了承ください

※賞品の発送は国内の住所に限らせていただきます

※当選者への商品提供は、1名さまにつき1枚となります

※キャンペーン内容や応募期間は、予告なく変更・中止になる可能性があります

■FRUITS ZIPPER特設コーナーが期間限定で登場

メンバーの等身大パネルや店内ポスター・POP掲出など、FRUITS ZIPPER特設コーナーが登場します。

※一部店舗を除きます

【等身大パネル設置店舗】

GLOBAL WORK GINZA

GLOBAL WORK イオンレイクタウンmori店

GLOBAL WORK テラスモール湘南店

GLOBAL WORK イオンモール浜松市野店

GLOBAL WORK mozoワンダーシティ店

GLOBAL WORK リンクスウメダ店

GLOBAL WORK 神戸ハーバーランドウミエ店

and ST TOKYO

and ST エミテラス所沢店

and ST ららぽーと安城店

※「GLOBAL WORK」店舗は櫻井優⾐さん・鎮西寿々歌さんのみの設置となります

【サイン入りポスター掲出店舗】

GLOBAL WORK GINZA

GLOBAL WORK リンクスウメダ店

LOWRYS FARM ルミネスト店

LOWRYS FARM 三宮店

JEANASIS ららぽーと横浜店

JEANASIS ヘップファイブ店

and ST TOYKO

and ST なんば店

and STららぽーと安城店

■FRUITS ZIPPERについて

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優⾐・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエルによる7 人組アイドルグループ。2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは7,400万再生を突破。2025年、レコード大賞を3 年連続受賞し、第76 回NHK紅⽩歌合戦に初出演。2026 年2 月にはグループ最大規模となる東京ドーム公演を成功させ、春には13都市16公演を巡るアリーナツアーを開催。

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内233店舗、海外25店舗（2026年5月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

OFFICIAL︓https://www.instagram.com/globalwork_official/

KIDS︓https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

MEN︓https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

＜公式X＞ https://x.com/globalwork_twit

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜TikTok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■JEANASIS（ジーナシス）について

JEANASISはカルチャーとファッションを楽しむブランド。ぶれない強さの⿊と、品のある⽩を軸に、シャープでこびない服を展開。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女らしさを表現します。ターゲットは20～30代の女性。国内71店舗（2026年5月末時点）展開。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/jeanasis/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.dot-st.com/jeanasis/cp/jeanasis_media

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/jeanasis_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official