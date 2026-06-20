横浜F・マリノスとファナティクス・ジャパンが10年間の戦略的マーチャンダイジングパートナーシップ契約を締結

ファナティクス・ジャパン合同会社

横浜F・マリノス（横浜マリノス株式会社、以下「横浜F・マリノス」）と、世界最大級のデジタルスポーツプラットフォーム企業であるFanatics Inc.の日本法人ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区 マネジングディレクター：川名 正憲 以下「ファナティクス・ジャパン」）は、双方の経営資源を活用し、スポーツマーチャンダイジングビジネスの革新と飛躍的な発展を目的として、以下の通りパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

＜パートナーシップ契約の内容と意義＞

横浜F・マリノスが掲げる「“喜怒哀楽”にあふれる豊かな体験を提供し続ける。」というミッションと、ファナティクスが掲げる「Relentlessly Enhancing the Fan Experience（ファン体験を徹底的に高める）」というミッションは、提供したい体験のあり方において高い親和性を持っています。この志を同じくする両社がタッグを組むことで、従来の「グッズ販売」の枠を超え、一貫した「豊かなMD(マーチャンダイジング)体験」を提供することを目指します。

本契約により、ファン・サポーターの皆さまの利便性と熱狂を最大化する以下の取り組みを推進します。

1.スタジアム店舗・グッズ売店の刷新とフラッグシップショップの出店

大規模な投資コミットメントに基づき、日産スタジアム併設のスタジアムショップおよびホームゲーム時のグッズ売店の刷新と面積拡大を実施します。革新的なVMD（ビジュアルマーチャンダイジング）と最新のPOSシステムを導入することで、試合日の混雑を緩和し、ファン・サポーターの皆さまがより快適でワクワクするような「豊かな購買体験」を提供します。

さらに、中期的な計画として横浜市内へのフラッグシップショップの出店も検討しており、試合日以外でも日常的にクラブを感じられる接点を創出します。

2.オンラインストアの刷新と最短翌日配送の実現

最新テクノロジーを導入したプラットフォームへの移行と、システム化された物流体制の構築により、15時までの注文で最短翌日配送を実現します。v-Commerceモデル（企画・製造・販売の垂直統合モデル）によるリードタイムの劇的な短縮は、欲しい商品を、欲しいタイミングで手にする新しい観戦スタイルを可能にします。

3.商品ラインナップの拡充と旬な商品のスピード展開

ファナティクスの機動力ある製造体制を活かし、全選手対応商品の拡張や、新カテゴリーの開拓など品揃えを大幅に充実させます。また、記録達成などメモリアルな歓喜の瞬間を逃すことなく、限定記念グッズをどこよりも迅速に展開できる体制を構築します。

＜各社代表コメント＞

横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 中山 昭宏

この度、世界最大級のファナティクス・ジャパン様と10年間の戦略的パートナーシップを締結いたしました。ファナティクス・ジャパン様のもつ世界基準の知見と、横浜F・マリノスらしさを融合させ、日常でも試合日でも、皆さまの“喜怒哀楽”に寄り添ったグッズ体験を共創してまいります

また、10年という長期のコミットメントと大規模な投資は、クラブの経営基盤をより強固なものにし、クラブの持続的な成長を支える大きな原動力となることを確信しております。さらなる進化を遂げる横浜F・マリノスの挑戦に、どうぞご期待ください。

ファナティクス・ジャパン合同会社 マネジングディレクター 川名 正憲

この度、Jリーグ屈指の名門クラブである横浜F・マリノス様と10年間の戦略的パートナーシップを締結できたことを、心から光栄に思っております。国内外から熱い支持を集め、常にJリーグをけん引してきたクラブと長期的なパートナーシップを築けることは、私たちにとってこの上ない誇りです。

グローバルな知見とファナティクスならではのビジネスモデルを活かし、試合日も日常も、マリノスファンの皆様の"喜怒哀楽"に寄り添ったグッズ体験をお届けしてまいります。10年というコミットメントのもと、クラブの持続的な成長に貢献しながら、横浜F・マリノスと共に新たな歴史を刻んでいけることを、心から楽しみにしております。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ7クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan