贈り物を華やかに演出する「ロゴ入りギフトリボン」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、大切な方への贈り物をより美しく彩る、オリジナルロゴ入りギフトリボンのご案内を開始いたしました。

ブランド名「MALULANI HAWAII」のロゴをあしらった上品なホワイトリボンは、ハワイらしい優雅さと特別感を演出。ブレスレットやアクセサリーを包むギフトボックスを、より華やかで印象的な贈り物へと仕上げます。

リボンは結ばれた状態でお届けするため、結び直しの必要がなく、そのまますぐにご使用いただける仕様。一部にはゴム仕様を採用しており、簡単に取り外しができるため、箱への装着もスムーズです。

さらに、写真のように八の字に整え、対角の角へ引っ掛けることで、美しいバランスを保ちながらラッピングが完成。ギフトラッピングが苦手な方でも、簡単に高級感のある仕上がりをお楽しみいただけます。

誕生日や記念日、大切な方への感謝の気持ちを伝えるギフトとしてはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめ。ブランドロゴ入りならではの特別感が、開封の瞬間をより印象深く彩ります。

ハワイの優しい空気感を感じさせる、マルラニハワイならではのギフトラッピングをぜひお楽しみください。

■ ギフトリボン概要

・ブランドロゴ「MALULANI HAWAII」入りオリジナルデザイン

・税込330円

・結ばれた状態でお届け

・一部ゴム仕様で簡単着脱

・ギフトボックス商品対象

■ギフトラッピングについて

ギフトをご希望の方は、

１.リボン＆シール(無料)

２.ギフトリボン(税込330円)(箱入り商品のみ)

３.ALOHA GIFT BOX(税込1,760円)

４.オリジナル紙袋(税込110円)

カートに入れた後、「ギフトサービスを利用する」にチェックボックスを入れて、上記をご選択ください。

■メッセージカードについて

ご希望の方には、メッセージカードを無料でお付けいたします。

メッセージカードは、「ALOHA」「MAHALO（ありがとう）」「Happy Birthday」「Good luck」よりお選びいただき、備考欄にお書き添えください。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店サイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

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◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。