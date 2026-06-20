「スギ薬局鎌倉駅前店」に多機能ロッカー『マルチエキューブ』を新設します

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス

株式会社JR東日本スマートロジスティクス（代表取締役社長：市原 康史、以下「JR東日本スマートロジスティクス」）と公益社団法人鎌倉市観光協会（会長：中村 悟、以下「鎌倉市観光協会」）は、観光客の手荷物問題解消の一助を目的に予約・キャッシュレス・多言語対応可能な多機能ロッカー『マルチエキューブ』を、スギ薬局鎌倉駅前店に2026年6月20日（土）より設置いたします。

マルチエキューブは、従来のロッカーが有する荷物預かり機能に加え、マルチエキューブWEBサイトから事前予約も可能のため、手荷物を預けてより快適にご移動されたいお客様のニーズに応えることができます。

1．設置概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152882/table/35_1_52ded80e7d3ed90d66de30fb2d804579.jpg?v=202606200351 ]

※1 現地での預入は9:00～順次ご利用いただけます。一部機能については準備が整い次第の開始となります。

※2 荷預けの予約をする場合、別途料金（500円）が必要です。利用料金は変更になる場合があります。金額は税込みです。

※3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜ マルチエキューブ位置図 ＞＜ スギ薬局鎌倉駅前店（外観） ＞

１ 機能概要

マルチエキューブでは「予約」「預入」「受取」「発送」の４つの機能を一台でご利用いただけます。目的に応じロッカーを使い分けいただく必要がなくなり、お客さまの身近な駅のマルチエキューブ一台でシームレスなご利用が可能です。

また、お客さまの操作時を除いて、扉は常時施錠しているため、お客さまには安心・安全にロッカーをご利用いただけます。

2 設置場所・台数

2026年5月末時点で、東京駅や新宿駅など首都圏の駅をはじめ日本全国に計1,005台を設置しています。2030年度内に日本全国に約2,000 台を展開予定です。

３ マルチエキューブWEBサイトと発送サービスについて

マルチエキューブWEBサイトは、ダウンロード不要のWEBサービスです。空きロッカーの検索ができるほか、利用料に加えて予約料（500円）をお支払いいただくことでロッカーの予約が可能です。月額500円をお支払いいただければ、予約料が1ヶ月間不要となるプレミアム会員制度もあります。

また、マルチエキューブWEBサイトにてご予約いただき、対象のロッカーに荷物を預け入れていただくことで、ご自宅等の指定住所へお届けするサービス、ご宿泊先のホテルに当日中にお届けするサービスもご利用いただけます。※対象は一部マルチエキューブとなります。

WEBサイト https://multiecube.com

株式会社JR東日本スマートロジスティクスについて

駅の物流拠点化を実現することで、お客さまの日常生活における時間価値を高め、さらには物流2024年問題などの社会課題解決へ貢献することを目指し、多機能ロッカー「マルチエキューブ」の展開やマルチエキューブでご利用いただけるサービスの拡充に取り組んでいます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152882/table/35_2_348d7a37469b63a562c51b3f60453600.jpg?v=202606200351 ]

公益社団法人鎌倉市観光協会について

公益社団法人鎌倉市観光協会は、観光を通じて鎌倉の活性につながる事業を展開しています。時代の変化に応じた新たな観光の方向性を見据え、鎌倉の魅力をより多くの方々に届けられるよう活動しています。また、観光客の利便性向上のため、手荷物預かりや配送事業も実施しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152882/table/35_3_691065b50e3b8399a6a10cec7c50a138.jpg?v=202606200351 ]