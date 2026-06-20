台湾文化祭2026 前夜祭SP開催決定
台湾文化祭実行委員会（運営会社：株式会社トモトモ）は、2026年6月26日（金）から28日（日）まで開催する「台湾文化祭2026」の特別企画として、6月26日（金）に「台湾文化祭2026 前夜祭SP」を開催いたします。
本イベントでは、台湾ヒップホップシーンで注目を集めるラップユニット 饒舌霹靂雙人組（Love／阿跨面・Peace／寶寶熊）が出演。さらに、アーティスト 王水源 も登場し、台湾の最新音楽カルチャーを体感できるステージを展開します。
DJ Musicは、台湾人と日本人によるカルチャーコミュニティ 和同開心 が担当。台湾音楽やアジアカルチャーを通じた交流の場を演出します。
台湾文化祭2026前夜祭SP
台湾文化祭2026 前夜祭SP
台湾文化祭実行委員会は、2026年6月26日（金）に「台湾文化祭2026 前夜祭SP」を開催いたします。
本イベントでは、「大嘻哈時代2」優勝者・阿跨面と寶寶熊によるラップユニット 饒舌霹靂雙人組（Love／阿跨面・Peace／寶寶熊） が出演。台湾ヒップホップシーンを代表する新世代アーティストとして注目を集める彼らが、特別ステージを披露します。
また、台湾出身アーティスト 王水源 も出演。ラップバトル番組『團戰』をきっかけに活動を開始し、中国語と台湾語を融合させたラップとメロディアスなサウンドで独自の音楽性を確立。『大嘻哈時代2』への出演やレーベル運営など、台湾音楽シーンで幅広く活動しています。
さらに、台湾人と日本人によるカルチャーコミュニティ 和同開心 がDJ Musicを担当。東京都内を中心にDJイベントや交流企画を展開し、台湾音楽を通じた日台カルチャー交流の場を生み出しています。
饒舌霹靂雙人組
王水源
和同開心
本イベントは、「台湾文化祭2026」の開催初日に行われる特別企画。台湾の音楽カルチャーを身近に体感できる限定イベントとなります。
一般入場は会場キャパシティの都合により 30名限定・先着順。出演アーティストのライブとDJパフォーマンスを間近で体感できる機会です。
開催概要
日時：2026年6月26日（金）
会場：All GREEN island / alley
東京都世田谷区池尻2丁目28－8 1F
タイムスケジュール
18:00～19:30
Welcome Party（関係者・ゲスト限定）
19:30～21:00
一般入場（限定30名）
出演
饒舌霹靂雙人組（ラップユニット）
Love（阿跨面(https://www.instagram.com/crg_feng_guang_handsomeman95/)）＆ Peace（寶寶熊(https://www.instagram.com/babybear_99118/)）
王水源
和同開心(https://www.instagram.com/kaixin_party/)（DJ Music）
チケット
一般入場チケット：
\3,000＋1ドリンク制（別途ドリンク代）
チケット購入：
https://taiwanbunkasaiparty.peatix.com/
※一般入場は先着30名限定です。
※定員に達し次第、販売終了となります。
※チケット購入後のキャンセル・払い戻しはできません。
台湾文化祭2026 開催概要
開催日程： 2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）
会場：中野区役所（ナカノバ、ソトニワ） 、中野四季の森公園（芝生エリア、イベントエリア）
主催： 台湾文化祭実行委員会
共催：株式会社KACHIAL
後援：東京都中野区、（株）JTB、ソフトバンク、丸富製紙株式会社、タスキンレントオール、桃園市政府観光旅遊局、臺南市政府観光旅遊局、高雄市政府観光局、在日台湾原住民連合会、東京台湾の会など
公式サイト： https://taiwanbunkasai.com/
公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/taiwanbunkasai/)、Facebook(https://www.facebook.com/taiwanbunkasai)、X(https://www.facebook.com/taiwanbunkasai)