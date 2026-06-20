家計にも環境にもやさしい”おトクなエコ”で夏を賢く乗り切る　広島県がWebアプリを活用した県民参加型エコアクションキャンペーンを開始「広島みんなでエコアクション！PRイベント」開催

株式会社アート・ファーマー

広島県が実施する「広島みんなでエコアクション！キャンペーン」の開始を記念し、6月20日（土）から2日間にわたりJR広島駅北口（新幹線口）１F改札前コンコース（イベントスペース）にて体験型イベント「広島みんなでエコアクション！PRイベント」を開催しました。初日となる20日（土）には、サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩司さんをゲストに迎えた特別ステージを実施しました。

”おトクなエコ”で賢く乗り切る、広島県の新エコキャンペーンがスタート！

今年新たに最高気温40℃以上を指す「酷暑日」が制定されるなど、例年以上の厳しい暑さが予想され、電気代の高騰が懸念される今夏。広島県は、2050年の「ネット・ゼロカーボン社会」の実現に向け、家庭における省エネ・脱炭素行動の実践と定着を図るため、Webアプリ「モアクト」を活用した「広島みんなでエコアクション！キャンペーン」を、2026年６月５日（金）の「環境の日」から開始しました。

本キャンペーンでは、「うちエコ診断WEBサービス」により家庭のエネルギー使用状況や削減効果を見える化し、日常のエコアクションや省エネ家電等への買い替えをミッションとして実践。ミッションの達成状況に応じてポイントを付与することで、楽しみながら、無理なく省エネ・脱炭素行動に取り組める仕組みです。貯まったポイントはAmazonギフトカード、楽天Edy、Vポイント等と交換できるため、家計にも環境にも優しい取り組みとなっています。

キャンペーン開始を記念し、6月20日（土）・21日（日）の2日間、JR広島駅にて体験型イベントを開催しました。 蒸し暑さが増し、本格的な冷房シーズンを前に、家庭で消費電力の大きいエアコンの設定温度の適正化をはじめ、無理のない節電行動を紹介しました。さらに、Webアプリ『モアクト』の体験を通じて、新しいエコ活動を楽しくご体験いただけました。

イベント初日となる6月20日（土）には、特別ゲストとしてサンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩司さんをお招きし、エコをテーマにしたトークショーを実施いたしました。会場には、家庭の光熱費や省エネ効果を見える化する「うちエコ診断」の体験ブースや、県民の皆様の宣言で作る「エコアクションボード」など、多彩なコンテンツをご用意しました。

キャンペーン専用サイト： https://hiroshima-ecoaction.pref.hiroshima.lg.jp/

広島一筋のレジェンド！サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩司さんが登壇！

トークイベントでは、これからやってくる厳しい夏を「広島のみんなと”おトクなエコ”で賢く乗り切る」をテーマに、家計と地球にやさしく、そして厳しい暑さでもベストコンディションを保てる「三拍子そろった賢い夏の乗り切り術」を紹介しました。

特別ゲストとして、広島一筋のレジェンドであり、現在はサンフレッチェ広島アンバサダーを務める森崎浩司さんが登壇。

普段意識しているエコな行いについて聞かれると、森崎さんは「一番大きいことは車を電気自動車に変えたことですね。普段からも、こまめに電気を切ったり、お水を無駄遣いしないようコツコツ実践しています。チームとしても、太陽光を使用していたり、バイオ燃料を使用したバスを運行したりなど、さまざまな取り組みを行っています。」とお話しし、ご自身やサンフレッチェ広島のクラブ全体で取り組んでいる環境保全活動について紹介しました。 また、森崎さんは気候アクションや環境問題にかかわる取組のアイコン役となって活動する「Jリーグ気候アクションアンバサダー」も務めています。活動内容を聞かれると、「子供たちと気候について勉強する時間を設けたりしています。今後は小学校に訪問し、気候について教える先生のような活動もしていきたいと思っています。」と答え、エコ活動の輪を広げていく自身の役割について紹介しました。

続いて、“お財布にやさしい”家計に直結する夏の工夫について問われると、「まずは節電することですね。家族の中で気付いた人が電気を消す、水を流しっぱなしにしないといったことをコツコツやっています。」とご家庭で実践している節電対策を明かしました。

サンフレッチェ広島アンバサダーとしての10年間の活動に節目を付け新たな挑戦へ

サンフレッチェ広島アンバサダーとしての活動は残り10日となり、森崎さんは「現役引退翌年の2017年から、サンフレッチェ広島の初代アンバサダーとして10年間務めさせていただきました。ここで培った経験を今後に生かしつつ、自分自身も新しい挑戦をしたいと考え、決断しました」と語り、葛藤を抱えながらも、さらなる飛躍のために10年間のアンバサダー活動に節目を付ける覚悟を明かしました。

プロアスリート流の「夏のコンディションの整え方」を森崎さんが伝授！

節電や節約のために無理をして体調を崩しては元も子もないという観点から、トーク後半は「夏のコンディション維持」にフォーカス。厳しい夏を元気に乗り切るためのコツを問われると、「しっかり寝ること です。選手の時は8～10時間寝ていて、何より睡眠をしっかりとることを心掛けていました。また、夏場は食欲が落ちがちですが、バランスよくしっかり摂取するようにしていますね。食事も水分もこまめに補給しています。」と答え、現役時代から徹底してきた「食事」や「睡眠」の重要性について語りました。

森崎さんも特別ミッションに挑戦！自身の「エコアクション」をボードに掲出

イベント中盤では、行動促進型Webアプリ『モアクト』の紹介とともに、森崎さんによる特別アクションが行われました。森崎さんがご自身のエコアクションを記入した付箋を持ち、植物の育成やマイボトルの使用、自転車の利用、節電、電気自動車の導入と計5つのエコアクションを発表し、エコアクションボードに貼り付けました。中でも「ベランダや庭とかで植物を育ててエコに貢献したい」と話し、エコアクションに前向きな様子をのぞかせました。

最後には「エコに貢献できるように、普段からエコな知識を身に付けてJリーグ気候アクションアンバサダーとして発信していきたい」とトークショーの感想とエコアクションを呼びかけ、会を締めくくりました。

イベント概要

■PRイベント全体

日 時：2026年６月20日（土）・21日（日）10:00～18:00

場 所：JR広島駅北口（新幹線口）１F改札前コンコース（イベントスペース）

内 容：「うちエコ診断WEBサービス」体験ブース、Webアプリ「モアクト」登録・ミッション体験コーナー、エコアクションボード 等

■トークイベント

日 時：2026年６月20日（土）11:00～11:25

登壇者：サンフレッチェ広島アンバサダー 森崎浩司さん

内 容：エコにまつわるトーク、Webアプリ「モアクト」の紹介、特別「エコアクション」の体験、フォトセッション

展示・体験ブース

■「うちエコ診断WEBサービス」の体験ブース

∟家庭のエネルギー使用状況に応じた省エネ対策や削減効果を確認できる環境省の Web サービス

■エコアクションボード

∟「今日からできるエコアクション」を付箋に記入し、特設のボードに貼り付けて、ご自身の行動を宣言する県民参加型の体験コンテンツ。

ゲストプロフィール

サンフレッチェ広島アンバサダー

Ｊリーグ気候アクションアンバサダー

森崎 浩司（もりさき こうじ）

【略歴・経歴】1981年5月9日：広島県広島市安芸区にて誕生（双子の弟）。

出身校：矢野中学、広島ユース。

2000年：サンフレッチェ広島トップチーム昇格。

2001年：ワールドユース（現U-20W杯）日本代表として出場。

2004年：アテネ五輪日本代表に選出。

2008年：J2時代に14得点・7アシストを記録し、J1昇格に貢献。

2015年：J1通算250試合出場達成。

2016年：現役引退を発表。キャリアのすべてをサンフレッチェ広島に捧げた

現職：サンフレッチェ広島アンバサダー。

【選手としての特徴】高い得点能力を持つ攻撃的ミッドフィールダー（MF）。

強烈かつ精度の高い左足のキックが最大の武器。二卵性双生児の兄・森崎和幸と双子Jリーガーとしてプレーし、2004年には初のアベックゴールを達成した。

Webアプリ「モアクト」について

・「モアクト」は、関西電力株式会社が提供する、社会貢献につながる日常の行動を後押しする Web アプリサービスです。端末へのダウンロードは不要です。

・利用者は、アプリ上に提示される省エネ・脱炭素などの社会課題解決につながる行動を「ミッション」として選択し、実践内容を報告することでポイントを獲得できます。獲得したポイントは、 500 ポイントから、Amazon ギフトカード、楽天 Edy、V ポイント、WAON POINT e ギフト、Google Play ギフトコード等の各種ギフトと交換できます。なお、交換に必要なポイント数は、交換先により異なります。

・本キャンペーンでは、「うちエコ診断WEBサービス」を入口に、日常の省エネ・脱炭素アクションから省エネ家電等への買い替えまで段階的にミッションを設定し、「認知・理解」から「行動」「実感」「定着」までを一体的に後押しします。