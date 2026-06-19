デジタル温湿度計「TT-CU JOCHUMモデル」全11種

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、人気グローバルボーイズグループのJO1と株式会社サンリオ（東京都品川区）が共同開発したキャラクター「JOCHUM」(ジェオチャム)とコラボレーションした商品の第2弾として、デジタル温湿度計を発売します。JOCHUMの11キャラクターがデザインされたアイテムで、価格は3520円（税込)。6月25日午後2時よりタニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）にて予約受け付けを開始します。予約期間は7月24日午後1時までで、商品の発送は10月下旬以降を予定しています。また、「JOCHUM」コラボレーション第1弾として今年2月に数量限定で販売し、完売したデジタルヘルスメーターと歩数計の再販売も実施します。予約販売となり、温湿度計と同期間で予約を受け付けます。

「JOCHUM」は2022年にJO1とサンリオが行った「JO1×サンリオ新キャラ開発プロジェクト」から生まれたキャラクターです。個性豊かな11キャラクターたちは“ここで暮らした人は夢が叶う”というジェオチャムハウスで暮らしながら、それぞれの夢に向かって日々奮闘しています。今回のコラボレーションは、「JOCHUM」ファンの方が夢に向かって努力したり、誰かの夢を応援したりする中で、「JOCHUM」のキャラクターたちと楽しく自然に健康習慣を身に付けられる商品として企画しました。第1弾の健康管理に役立つデジタルヘルスメーターと歩数計に続き、第2弾では室内環境を整えるデジタル温湿度計を新たにラインアップします。

今回発売する全11種の温湿度計は、本体に「JOCHUM」の顔をアップで配し、それぞれのイメージしたカラーを背景色に採用したデザインが特徴です。温湿度計は、カビや熱中症のリスクを高める高温や多湿、また感染症や肌荒れを招く乾燥など室内環境の状態をチェックでき、季節を問わず快適な空間づくりに役立ちます。数値を確認するたびに目に入る愛らしい「JOCHUM」の姿が健やかで快適な暮らしを彩ります。温湿度計に続くライフスタイルに寄り添う新たなアイテムとして、今後はクッキングスケールの発売も予定しています。

タニタでは、はかる習慣を「楽しく続けられる」ことが健康づくりに重要と考え、アニメやゲームなどアミューズメント分野のIPとコラボレーションした「はかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、「はかる」を起点とした健康習慣をサポートしていく考えです。

■商品・仕様

商品名：デジタル温湿度計「TT-CU JOCHUMモデル」

寸法・質量：幅約75mm×高さ約75mm×奥行約30mm、約100g（電池含む）

価 格：3520円（税込）

■「JOCHUM」コラボレーション特設ページ

https://www.tanita.co.jp/content/jochum/

■権利表記について

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