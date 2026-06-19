ホテルマイステイズ岡山 岡山産の桃と自家製ベーコンが織りなす新感覚グルメバーガー





ホテルマイステイズ岡山（所在地：岡山県岡山市、以下当ホテル）は、岡山産の桃とブランド豚「ピーチポーク」を使用し、自家製燻製ベーコンを組み合わせた「ピーチベーコンバーガー」を、当ホテル1階「Haré Baré Burger（ハレバレバーガー）」にて、2026年6月20日（土）から9月末頃まで期間限定で販売いたします。本商品は「ICONIA料理コンテスト2025」のグルメバーガー部門で優勝したメニューを商品化したもので、桃が旬を迎える時期に合わせて登場します。岡山を代表する特産品である桃と肉の旨みを掛け合わせた、ここでしか味わえないご当地グルメバーガーとして、数量限定で提供します。

■岡山産の桃と自家製ベーコンが生み出す、唯一無二の味わい

みずみずしい岡山産の桃と、ブランド豚「ピーチポーク」を使用した自家製燻製ベーコン、そして肉の旨みを存分に味わえるジューシーなパティ。それぞれの個性が重なり合うことで、これまでにない味わいを実現しました。桃の爽やかな甘みと香りは、燻製の風味豊かなベーコンと相性が良く、ひと口ごとに異なる表情を見せます。フルーツと肉料理を融合させた意外性と、地元食材の魅力を活かしたご当地性を兼ね備えた、唯一無二のグルメバーガーです。

■試行錯誤の末にたどり着いた桃と肉の理想的なバランス

開発にあたり最大の課題となったのは、桃の繊細な甘みと肉の力強い旨みを両立させることでした。桃の存在感を残そうとするとパティに負けてしまい、肉の魅力を強調すると桃の個性が薄れてしまうため、試作を重ねながら理想のバランスを追求しました。最終的にはパティの肉量を限界まで増やし、自家製ベーコンで脂の旨みを加えることで満足感を向上。桃はバーナーで軽く炙るだけにとどめ、生の食感とみずみずしさを残すことで、桃と肉が共存する理想的なハーモニーを完成させました。

■「ICONIA料理コンテスト2025」優勝作品を商品化

本商品は、「ICONIA料理コンテスト2025」のグルメバーガー部門で優勝した作品です。考案した宮川文彰は、多くの人気バーガー店を食べ歩きながら研究を重ね、独創的な発想と技術を磨いてきました。コンテストで高い評価を獲得した味わいを、桃が旬を迎える季節に合わせて商品化。岡山の食材の魅力と料理人の挑戦が詰まった一品として、多くのお客様にお楽しみいただけます。

「ICONIA料理コンテスト2025」とは

「食は旅の大きな思い出を作る」という理念のもと、アイコニア・ホスピタリティが開催する社内料理コンテストです。全国のホテルで活躍する料理人が技術や発想を競い合い、グループ全体の食の品質向上を目的として実施しています。5回目となる2025年大会では、「グルメバーガー」「麺料理」「和食会席に合うデザート」の3部門に416名がエントリーし、予選を勝ち抜いた18名が決勝大会に出場しました。

詳細：https://iconia.co.jp/competition-2025

【ピーチベーコンバーガー概要】

商品名：ピーチベーコンバーガー

場所：Haré Baré Burger（ハレバレバーガー）

期間：2026年6月20日（土）～9月末頃まで

時間：11:30～15:00／17:00～22:30（L.O.22:00）

料金：1,790円（税込）

お問い合わせ：TEL：086-283-8008

※本商品で使用する桃は、「ICONIA料理コンテスト2025」において使用した地元・岡山産の希少品種「冬ももがたり」ではありません。季節に合わせて仕入れた岡山産の桃を使用しています。

※1日数量限定。桃の仕入れ状況により、なくなり次第終了します。

※画像はイメージです。

【Haré Baré Burger（ハレバレバーガー）概要】





「ハンバーガー＝肉料理」をコンセプトに誕生。店名は、“晴れの国おかやま”と呼ばれる岡山県に由来しています。全国各地の名店を食べ歩き、多彩なジャンルの料理に挑戦してきた経験をもとに、本格的なグルメバーガーを追求しています。グラスフレッドビーフと和牛を独自配合した牛肉100％パティをグリルで香ばしく焼き上げ、肉本来の旨みと香りを最大限に引き出しました。さらに、地元ベーカリー特注のバンズやオリジナルソース、フレッシュな野菜など細部までこだわり、肉を美味しく味わう一体感を実現。クラシックなブリティッシュパブをイメージした店内で、本格バーガーをお楽しみいただけます。

場所：ホテルマイステイズ岡山 西川緑道側

営業時間：11:30～15:00／17:00～22:30（L.O.22:00）

TEL：086-283-8008

公式ウェブサイト：https://hare-bare-burger.com/

【ホテルマイステイズ岡山】

住所：〒700-0901 岡山県岡山市北区本町9-16

TEL：086-800-1450

チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

客室数：145室

アクセス：JR「岡山」駅東口より徒歩約5分／岡山ICより車で15分／岡山空港より車で30分

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-mystays-okayama-okayama

【HOTEL MYSTAYS（ホテルマイステイズ）】

●ビジネスやプライベートで旅をする方に、「自分の部屋で暮らしているような」くつろぎと利便性を兼ね備えた宿泊特化型ホテル。

●低反発枕や空気清浄機・加湿器、ナイトウェア、クレンジングや化粧水のレディースアメニティなど、くつろぎに必要な客室設備とアメニティをご用意しております。

●宴会・会議室や健康に配慮した朝食ビュッフェなど、ホテルステイの利便性にクオリティをプラスしたサービスをご提供いたします。

●多言語対応（日本語・英語・中国語）可能なスタッフ、ゲストリレーションズ（電話／メール／オンラインチャット）との連携により、ストレスフリーなご滞在をご提供いたします。

＜ホテルマイステイズ 所在地＞ 合計59棟（2026年6月1日現在）

都道府県別棟数

北海道❽名寄、札幌アスペン、札幌駅北口、札幌すすきの、札幌中島公園、札幌中島公園別館、函館五稜郭、函館駅前／青森❶青森駅前／栃木❶宇都宮／千葉❸舞浜、新浦安コンファレンスセンター、蘇我／東京㉑東池袋、上野イースト、上野入谷口、上野稲荷町、浅草、日暮里、亀戸（2）、御茶ノ水コンファレンスセンター、立川、神田、五反田、五反田駅前、浜松町、清澄白河、浅草橋、蒲田、羽田、西新宿、飯田橋、東十条 ／神奈川❸横浜、横浜関内、厚木／山梨❶富士山 展望温泉／静岡❶清水／愛知❷名古屋栄、名古屋錦／石川❷金沢キャッスル、金沢片町／京都❶京都四条／大阪❺堺筋本町、御堂筋本町、大手前、新大阪コンファレンスセンター、心斎橋／広島❶広島 平和公園前／岡山❶岡山／愛媛❶松山／福岡❷福岡天神、福岡天神南／大分❶大分／鹿児島❷鹿児島天文館、鹿児島天文館2番館／熊本❶熊本 リバーサイド／宮崎❶宮崎

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp