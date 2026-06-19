





放送大学広島学習センターは、2026年6月28日（日）、放送大学広島学習センター大講義室において公開講演会「健口長寿をめざして―お口の衰え（オーラルフレイル）と全身の健康―」を開催します。

講師は放送大学広島学習センター所長の津賀一弘氏。加齢に伴うお口の機能低下であるオーラルフレイルと全身の健康との関係についてわかりやすく解説します。参加費は無料です。

【開催の背景】

近年、健康寿命の延伸に向けた取り組みが重要視される中、口腔機能の維持が全身の健康に大きく関わることが注目されています。食べる、話すといった日常生活を支える口の働きが低下すると、栄養状態や社会参加にも影響を及ぼし、フレイルの進行につながる可能性があります。

本講演会では、「健口長寿」をキーワードに、加齢に伴うお口の衰えであるオーラルフレイルと全身の健康との関係について解説します。また、お口のささいな変化に気づき、適切に対応するためのポイントや、今日から実践できる具体的な予防策について紹介します。

【講師コメント】

講師の津賀一弘氏は、今回の講演について次のように話しています。

「食べることや話すことを支える口の機能は、健康で豊かな生活を送るうえで欠かせないものです。本講演では、オーラルフレイルと全身の健康との関係についてわかりやすくお話しします。お口の健康を守ることが健康寿命の延伸につながります。ぜひ一緒に学び、今日からできる実践につなげていただければと思います。」

【講演会概要】

健口長寿をめざして―お口の衰え（オーラルフレイル）と全身の健康―

日時：2026年6月28日（日）10:30～12:00

会場：放送大学広島学習センター 大講義室（3階）

〒730-0053 広島市中区東千田町1-1-89 （広島大学東千田キャンパス内）

※広島大学東千田キャンパスの駐車場は有料です。

公共交通機関をご利用ください。

講師：津賀 一弘（放送大学広島学習センター 所長）

参加費：無料

主催：放送大学広島学習センター

申込方法：電話・窓口またはGoogleフォームにて受付

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【申込先・講演会に関する問い合わせ先】

放送大学広島学習センター

TEL：082-247-4030（月曜・火曜・祝日を除く）