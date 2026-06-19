上智大学などを運営する学校法人上智学院傘下で、タイのバンコクに拠点を構える教育事業会社Sophia Global Education and Discovery Co., Ltd.（以下Sophia GED)は、高校生を対象とした2日間のグローバル教育オンラインプログラム「Waku Waku Thailand」を、2026年7月25日（土）・26日（日）、Zoomにて実施します。

プログラムについて

本プログラムは、高校生が海外とつながる第一歩として、異文化理解やグローバルマインド、英語によるコミュニケーション力を実践的に伸ばすことを目的としています。バンコクに拠点を持つSophia GEDの強みを活かし、現地の大学生やスタッフと交流しながら学ぶ点が特徴です。

プログラムは講義にとどまらず、参加型・体験型の学びを中心に構成されています。タイ文化や生活に関する講義に加え、タイ人学生との交流セッションやグループワーク、観光やスラム問題といった社会課題に関するディスカッションなどを通じて、多様な価値観に触れ、自ら考え発信する力を育みます。

使用言語は英語を基本としつつ、日本語でのサポートも一部用意しているため、海外経験が少ない高校生でも参加しやすい設計です。またオンライン形式のため、自宅から安全に海外との交流機会を得ることができます。

国内にいながら海外とつながる教育機会への関心が高まる中、本プログラムは短期間で国際的な視野を広げる機会として、将来の留学や国際進学への第一歩となることを目指します。

実施概要

Sophia GEDとは

同社は上智大学を擁する学校法人上智学院の傘下企業として、タイ・バンコクを拠点に教育事業を展開しています。現地ネットワークと上智大学の国際的な教育資源を活かし、日本の学生と海外をつなぐ教育プログラムの企画・運営を行っています。また、オンラインを中心とした探究型プログラム「せかい探究部」を展開し、高校生が世界の多様な社会課題や文化に触れながら、自ら問いを立て、考え、発信する力を育む機会の提供にも取り組んでいます。