ＪＡ全農は、６月２８日（日）にＪＲ大阪駅「アトリウム広場」で「みのりみのるマルシェ 大阪の実り」を開催します。

ＪＡ全農とＪＲ西日本は、平成２７年度に締結した「地域振興支援に関する連携協定書」に基づき、マルシェの実施や行政と連携したＩターン・Ｕターン促進に取り組んでいます。

今回のマルシェでは、地元大阪を代表する「デラウェア」「泉州水なす」「紅ずいき」などの旬の果物や野菜など、多数取り揃えて販売します。

大阪府の旬の食材は、ＪＡタウン「ＪＡ全農大阪」で販売中です。

【マルシェ開催概要】

１．日 時：令和８年６月２８日（日）１０：００～１８：００（売り切れ次第終了）

※雨天決行、荒天中止、開催日時は変更になる場合があります。

２．場 所：ＪＲ大阪駅ノースゲートビルディング２階「アトリウム広場」

【マルシェ出品予定商品の一例】

デラウェア、泉州水なす、紅ずいき

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown

お問い合わせは、ＪＡ全農 フードマーケット事業部 プロモーション企画室 塩見まで

ＴＥＬ：０３－６２７１－８３４３