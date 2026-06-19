万博のレガシーがミャクミャクとともに7月11日から10月11日にかけて広島・高松・新潟・金沢・名古屋・東京の6都市を巡回！大阪・関西万博で生まれた未来への続きを日本中に広げます！





公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」を、2026年4月より順次開催しています。

その第二弾となる全国キャラバン「EXPO2025 Futures Tour」は、“祭り”をテーマに、大阪・関西万博で生

まれた出会いやつながり、そして未来への熱量を日本全国へと広げていくイベントです。

万博で体現された「多様でありながら、ひとつ」の理念を受け継ぎ、万博で芽生えた共創の輪を各地へ広げ、未来への想いを次世代へ継承していきます。

本イベントは、2026年7月11日（土）・12日（日）の広島を皮切りに10月11日（日）にかけて、高松、新潟、金沢、名古屋、東京の全国6都市で開催します。

会場では、大阪・関西万博に来場された方はもちろん、来場されなかった方にも万博の魅力や感動を体験いただけるよう、さまざまなコンテンツを展開します。

「Futures Piece Project」では、4月に万博記念公園で行った開幕1周年イベントで展示した大屋根リングの端材アートが再登場します。

また、「Futures Message HANABI」では、参加された方の未来へのメッセージを集めて花火のように飾るほか、大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクが登場するステージ企画も実施予定です（会場により実施コンテンツは異なります）。

閉幕１周年となる10月13日（火）には、あらためて大阪・関西万博の成果を広く発信し、未来へと繋げるイベント「EXPO2025 Futures Summit」を、大阪で開催することが決定しました。詳細は後日あらためて発表します。

記

▽全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」概要（予定）

※会場へのアクセスは、各施設の公式Webサイトをご確認ください。

参加方法：自由入場

※一部、整理券制のコンテンツがあります。

また、混雑時には入場規制を実施する可能性があります。

入場料 ：無料

主催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

共催：経済産業省

〇 展示コンテンツ ※会場により実施コンテンツは異なります。

・大屋根リング端材アート「Futures Piece Project」

開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」会場で展示した、大屋根リングの端材を「万

博から生まれた未来のカケラ」として生まれ変わらせたアート作品が、特別なミャクミャク提灯と

ともに会場を照らすモニュメントとして再登場します。

ほかにもテーマ事業プロデューサー8名のサイン入りアートピースなどを展示します。

・ミャクミャクハウス

大阪・関西万博で過ごしたミャクミャクとの思い出を振り返ることができるコーナーです。

ミャクミャクが登場するショートアニメ「はーい！ミャクミャクです」のアニメ原画や、ぬいぐるみ、ミ

ャクミャクとの記念撮影に用いられた「いのちのポーズ」のパネルなどを展示します。

・Futures Diary

会期中184日間の歩みを、その日を象徴する1日1枚ずつ選定した写真でたどります。

日々移り変わる会場の風景や来場者の笑顔、さまざまな出来事を振り返りながら、万博が残した軌跡を感じ

ていただけます。

・パネル展示「いつでもどこでも 大阪・関西万博“360° View”」

大阪・関西万博の会場を360度映像で再現したバーチャルコンテンツをパネルで紹介します。

万博会場の様子やコンテンツの概要を通じて、万博の記憶や感動を振り返っていただけます。

・Futures Message HANABI

大阪・関西万博の展示や建造物から生まれた未来のつづきを、花火に模したカタチにして紹介しま

す。

また、参加者自身の未来への想いや願いを、花火を模したメッセージカードに記入し、みんな

の未来のつづきを夜空へと打ち上げられる体験型コンテンツにもなっています。

・Co-Creation Pavilion

大阪・関西万博 日本館の模型や、国内外のパビリオンで展示された衣装などを紹介します。

大阪・関西万博の記憶をみんなで一緒に振り返ることができる展示です。

・Futures SPECIAL STAMP

各展示スペースに様々な種類のスタンプを設置します。

すべて集めると、ひとつのメッセージが浮かび上がります。

本イベント会場限定のご当地ミャクミャクスタンプも巡回します。

また、Futures Tour で巡る会場ごとに、異なるモチーフや柄のスタンプを用意しています。

・GREEN×EXPO 2027

2027 年に横浜市で開催される２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の概要を紹介す

るパンフレットの配布などGREEN×EXPO 2027をPRするブースです。

○ ステージコンテンツ

大阪・関西万博に携わったプロデューサーによるトークセッションやご当地パフォーマンス、大

阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とGREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラ

クター「トゥンクトゥンク」との共演も！Futures Tourで巡る会場ごとに異なるコンテンツも実施

予定です。

※会場により、登壇者・プログラムは異なります。

※ミャクミャクとトゥンクトゥンクのステージ観覧は整理券制を予定しています。

※トゥンクトゥンクは会場により登場しない可能性があります。

○ ミャクミャクぬいぐるみくじ（ブラックVer.）

大阪・関西万博会場で人気を集めた「ミャクミャクぬいぐるみくじ」のブラックバージョンを実施

します （予定） 。

※くじへの参加は整理券制を予定しています。

※有料となります。代金は会場にてお支払いいただきます。

▽閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」概要



日程・開催地：2026年10月13日（火）、大阪（屋内ホール）

プログラム（予定）：ステージプログラム・映像放映等による式典

※主に公式参加者等の関係者を対象としたイベントを予定しています。

※別途開催される大阪府市主催の一般イベントとの連携を予定しています。

主催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

共催：経済産業省

【お問い合わせ（一般の方）】

受付時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

Mail： expo1y-event@mindshare.co.jp

・お問い合わせの受付期間は、2026年6月19日（金）から10月12日（月）までです。

・回答につきましては、原則として2営業日以内を目安にご返信いたします。

・お問い合わせの内容により、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承

ください。