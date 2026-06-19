ホテルアルティア鳥羽 「鳥羽オーシャンリゾート」へ8月1日（土）リブランドオープン





ホテルアルティア鳥羽（所在地：三重県鳥羽市、以下当ホテル）は、2026年8月1日（土）「鳥羽オーシャンリゾート」にリブランドオープンいたします。全室オーシャンビューの景観を活かしながら、ラウンジ、レストラン、プールなど館内施設の改装を施し刷新。「海と過ごす、オールインクルーシブの休日」をコンセプトに、館内で滞在が完結する新たなリゾートへ進化いたします。なお、リブランドを記念し、2026年10月31日（土）までの期間限定で特別プランをご用意いたします。

■海と過ごす、オールインクルーシブリゾートへ進化

当ホテルは、鳥羽湾を望む高台に佇む南欧風リゾートホテルとして、白い外観と開放的なロビー、全室オーシャンビューの客室とともに、多くのお客様に親しまれてきました。今回の改装では、これらの魅力を継承しながら、「海と過ごす、オールインクルーシブの休日」をコンセプトに、滞在そのものを楽しむリゾートへ進化いたします。ご夕食では、伊勢志摩の海の幸を取り入れた和洋折衷コースをご提供し、和食の技法と洋食のエッセンスを融合させた料理を通じて、伊勢志摩ならではの豊かな味覚をご堪能いただけます。また、ご夕食時のお飲み物やラウンジでのアルコール・ソフトドリンク・スイーツ、館内施設の利用などを宿泊料金に含むことで、時間を気にせず自由に過ごせるオールインクルーシブならではの滞在体験をご提供いたします。

■鳥羽湾を望む絶景とともに、思い思いに過ごすリゾートステイ

館内には、海を望む「オーシャンビューラウンジ」、鳥羽湾を一望する「オーシャンビュープール」、満天の星空を楽しめる「天文台」が新たに誕生いたします。「オーシャンビューラウンジ」では、大きな窓越しに広がる鳥羽の海を眺めながら、アルコールやソフトドリンク、スイーツとともにゆったりとした時間をお楽しみいただけます。夕暮れ時には鳥羽湾を染める夕景とともに大人の時間を演出し、時間帯によって異なる海と空の表情をご体感いただけます。また、「オーシャンビュープール」では、鳥羽湾を望む開放感あるロケーションの中、リゾートならではの非日常感をご体感いただけるほか、「天文台」では、一日の締めくくりに満天の星空を眺めながら特別な時間をお過ごしいただけます。海と空を身近に感じながら、思い思いのスタイルで滞在をお楽しみいただける空間へと進化いたします。

■リブランドオープン記念特別プランを販売

オープンを記念し、期間限定の特別宿泊プランをご用意いたします。本プランでは、現行販売プランを10％OFFでご利用いただけるほか、ホテルオリジナルノベルティとしてフェイスマスクをプレゼントいたします。リブランドした当ホテルの新たな魅力を、お得にご体感いただける特別な宿泊プランです。

リブランドオープン記念特別プラン概要

【名称】【オールインクルーシブ】10％OFF！！鳥羽オーシャンリゾートリブランド記念特別プラン！

【場所】鳥羽オーシャンリゾート

【期間】2026年8月1日（土）～2026年10月31日（土）

【料金】現行販売プランの10％OFF料金にて提供

【特典】ホテルオリジナルフェイスマスクおひとり様1枚プレゼント

【ご予約・お問い合わせ・公式サイト】https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-hotel-altia-toba-mie

―鳥羽オーシャンリゾート（7月31日（金）までホテルアルティア鳥羽）概要 -





鳥羽オーシャンリゾートは、三重県鳥羽市・安楽島町の高台に位置するリゾートホテルです。地中海を思わせる南欧風の外観と、全室オーシャンビューの客室が特徴で、鳥羽の海を望む開放的なロケーションを活かした滞在体験を提供しています。伊勢志摩の海の幸を取り入れた料理や、ゆとりある客室空間により、幅広い層に支持されてきました。観光拠点としても利便性が高く、伊勢神宮や鳥羽水族館など周辺観光とあわせた滞在もお楽しみいただけます。

■住所：三重県鳥羽市安楽島町1061-9／TEL：0599-25-7711 ／客室数：72室

■チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

■レストラン：館内レストラン（和洋折衷コース）

■付帯施設：温泉大浴場、露天風呂、売店 ほか

■アクセス：近鉄・JR「鳥羽駅」より車で約10分

■公式サイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-hotel-altia-toba-mie

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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