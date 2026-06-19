対戦ゲーム『#コンパス』 復刻コラボ祭6月22日より開催！ 『メイドインアビス』『幼女戦記』『オーバーロード』 『この素晴らしい世界に祝福を！』『殺戮の天使』との復刻コラボ祭を開催

NHN PlayArt株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt) と

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供する

iOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下「＃コンパス」）は、

6月22日（月）より 「復刻コラボ祭」を開催します。

今までに実施した、『メイドインアビス』『幼女戦記』『オーバーロード』『この素晴らしい世界に祝福を！』『殺戮の天使』との各コラボレーションを復刻します。

それぞれの開催期間に応じて、コラボヒーローが再登場するほか、コラボカードやコラボコスチュームを入手できる復刻コラボ記念ガチャを開催します。この機会にお目当てのコラボヒーローをぜひ獲得ください！

（※各タイトル名は、イベント開始順）

実施期間：2026年6月22日（月）～ 7月6日（月） 公式サイト：http://app.nhn-playart.com/compass/

■『メイドインアビス』コラボ復刻

実施期間：2026年6月22日（月）～ 6月24日（水）

©つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

■『幼女戦記』コラボ復刻

実施期間：2026年6月25日（木）～ 6月27日（土）



©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

■『オーバーロード』コラボ復刻

実施期間：2026年6月28日（日）～ 6月30日（火）



©丸山くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会

■『この素晴らしい世界に祝福を！』コラボ復刻

実施期間：2026年7月1日（水）～ 7月3日（金）



©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会

■『殺戮の天使』コラボ復刻

実施期間：2026年7月4日（土）～ 7月6日（月）



©真田まこと／Vaka,Inc.

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

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