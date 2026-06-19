アスベスト問題を風化させない啓発取組として　尼崎城をブルー（青色）にライトアップします

１ 趣旨

平成17年６月29日の新聞報道により、一般環境を経由した石綿ばく露が明らかになった、いわゆるクボタショックから21年が経過しました。甚大なアスベスト健康被害が確認された本市においては、令和８年６月27日に開催される「アスベスト被害の救済と根絶をめざす尼崎集会」（アスベスト患者と家族の会連絡会尼崎・東海支部/尼崎労働者安全衛生センター主催、尼崎市後援）にあわせ、令和６年度から引き続き、アスベスト問題を風化させない啓発取組として、当市のランドマークである尼崎城のライトアップを実施します。

２ 日時

令和８年６月26日(金)～28日（日）

北側：日没後～午後11：00まで

南側：日没後～午後９：00まで

３ 場所

兵庫県尼崎市北城内27

４ ライトアップイメージ





５ 青色とした理由

アスベスト（石綿）粉じんを吸入しても、ただちに何も症状がでません。数十年という長い年月を経てから、石綿肺や肺がん等の重篤な疾病を発症させることからアスベスト（石綿）は「静かな時限爆弾」と言われています。以上のことから、この長い静寂の年月をイメージして青色としました。