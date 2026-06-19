「ボートレースあまがさきウォーターパーク2026」開催

写真拡大 (全10枚)


 

　BOATRACE尼崎の芝生広場において、「ボートレースあまがさき ウォーターパーク2026」を開催いたします。

　小さなお子さまから小学生までが楽しめる水遊び空間で、夏が満喫できます。

　開催期間中は、ウォーターパーク（事前抽選予約制）以外にも、ステージイベントやファミリーイベント（事前予約不要）が盛りだくさんです。

 

１　開 催 日　　   

　令和8年7月18日（土）～8月29日（土）

　Web事前予約制（抽選）

 　※予約開始日は次のとおり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

予約フォームは下記「予約Webページ」

 


 

※落選者及び未応募者に向けた先着受付開始は以下のとおり。

第1期：6月29日（月）正午～、第2期：7月6日（月）正午～、

第3期：7月13日（月）正午～、第4期：7月21日（火）正午～

 

２　場　　所　　   

BOATRACE尼崎 芝生広場（住所：尼崎市水明町199-1）

 

３　定　　員　　   

1クール　140名

 

４　時　　間　　   

　【平日・土曜日】

⑴   1クール目：10：10 ～ 11：10　

⑵   2クール目：11：40 ～ 12：40　

⑶   3クール目：13：10 ～ 14：10　

⑷   4クール目：14：40 ～ 15：40

 

　【日曜日・祝日】

⑴   1クール目：10：10 ～ 11：00　

⑵   2クール目：11：25 ～ 12：15　

⑶   3クール目：12：40 ～ 13：30　

⑷   4クール目：13：55 ～ 14：45

⑸   5クール目：15：10 ～ 16：00

  　※8月13日（木）～ 8月15日（土）は祝日扱いとします。

 

５　利 用 料　  　

　ウォーターパークご利用にかかる利用料は無料ですが、利用日に応じて以下のとおり、BOATRACE尼崎の入場料（100円/人）がかかります。

⑴   レース開催日の利用時

入場料100円（20歳未満は無料）

⑵   レース非開催日の利用時

　　　入場料無料

 

６　注意事項　　   

・原則雨天決行。ただし、荒天等の場合は中止となる場合があります。

・事前の中止の判断は前日18時～当日の朝7時までに、BOATRACE尼崎HP等でお知らせします。

 

７　主　　催　　　

BOATRACE尼崎



　　　　　　　　　　【参考】ボートレースあまがさき ウォーターパーク2025

 