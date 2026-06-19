「ボートレースあまがさきウォーターパーク2026」開催





BOATRACE尼崎の芝生広場において、「ボートレースあまがさき ウォーターパーク2026」を開催いたします。

小さなお子さまから小学生までが楽しめる水遊び空間で、夏が満喫できます。

開催期間中は、ウォーターパーク（事前抽選予約制）以外にも、ステージイベントやファミリーイベント（事前予約不要）が盛りだくさんです。

１ 開 催 日

令和8年7月18日（土）～8月29日（土）

Web事前予約制（抽選）

※予約開始日は次のとおり。

予約フォームは下記「予約Webページ」





※落選者及び未応募者に向けた先着受付開始は以下のとおり。

第1期：6月29日（月）正午～、第2期：7月6日（月）正午～、

第3期：7月13日（月）正午～、第4期：7月21日（火）正午～

２ 場 所

BOATRACE尼崎 芝生広場（住所：尼崎市水明町199-1）

３ 定 員

1クール 140名

４ 時 間

【平日・土曜日】

⑴ 1クール目：10：10 ～ 11：10

⑵ 2クール目：11：40 ～ 12：40

⑶ 3クール目：13：10 ～ 14：10

⑷ 4クール目：14：40 ～ 15：40

【日曜日・祝日】

⑴ 1クール目：10：10 ～ 11：00

⑵ 2クール目：11：25 ～ 12：15

⑶ 3クール目：12：40 ～ 13：30

⑷ 4クール目：13：55 ～ 14：45

⑸ 5クール目：15：10 ～ 16：00

※8月13日（木）～ 8月15日（土）は祝日扱いとします。

５ 利 用 料

ウォーターパークご利用にかかる利用料は無料ですが、利用日に応じて以下のとおり、BOATRACE尼崎の入場料（100円/人）がかかります。

⑴ レース開催日の利用時

入場料100円（20歳未満は無料）

⑵ レース非開催日の利用時

入場料無料

６ 注意事項

・原則雨天決行。ただし、荒天等の場合は中止となる場合があります。

・事前の中止の判断は前日18時～当日の朝7時までに、BOATRACE尼崎HP等でお知らせします。

７ 主 催

BOATRACE尼崎







【参考】ボートレースあまがさき ウォーターパーク2025