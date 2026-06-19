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FIFA ワールドカップ 2026TM 「日本代表がんばれ！ 堂安 律 選手を応援しよう！ 応援会」の開催について
現在開催されているFIFAワールドカップ2026TM 。日本代表の堂安律選手の出身校である浦風小学校で、次のとおり「日本代表がんばれ！ 堂安律選手を応援しよう！ 応援会」（主催：堂安律選手を応援する地元有志の会）を開催します。
この「応援会」は地元の小学生や関係者だけでなく、どなたでも参加できます。この機会に日本代表並びに堂安律選手に熱い応援を届けましょう。
※この「応援会」は、地元有志のみなさんの熱いご支援のもと、急遽実現できることになりました。
ぜひ取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。
１ 開催日時
令和8年（2026年）6月21日（日）
正午～試合終了まで（試合開始は13時予定）
※参加費無料、申込不要です
※当日は正午以降、正門から入ることができます
※上履き・くつ袋持参のこと
※会場には空調設備がないため、十分な水分をご持参いただき、こまめな水分補給に努めてください
※応援グッズなど各自持参ください
※一般的なパブリックビューイングイベントのような司会者・解説者・ゲスト等はいません
２ 開催場所
浦風小学校 体育館
（尼崎市杭瀬南新町4-1-34 ℡06-6488-0328）
※家庭用テレビ数台を設置します
３ 対象試合
日本代表×チュニジア代表
４ 問い合わせ先
堂安律選手を応援する地元有志の会 代表 礒田(いそだ) ℡ 080-5736-5584