メガネブランド「Zoff」2026年6月の新商品

株式会社インターメスティック

｜商品概要

- 商品名｜Zoff CLIP ON SUNGLASSES- 種類、価格 ｜サングラス2型4種 \3,300- 発売日｜2026年6月5日（金）- 取扱店舗｜Zoff実店舗・Zoff公式オンラインストア

｜商品詳細

普段使っている度付きメガネに重ねて装着するだけで、手軽にサングラス仕様へ切り替えられるクリップオンタイプのサングラス。簡単に取り付け可能なほか、片手で軽く持ち上げるだけでレンズが跳ね上がる便利な構造で日常の移動や外出時にも気軽に使えます。眩しい屋外ではサッと取り付け、室内ではレンズを跳ね上げるだけでクリアな視界に。メガネとサングラスを別々にそろえる必要がなく、手持ちのメガネを活用できるため、サングラスを初めて使う方にも取り入れやすいアイテムです。

フレームシェイプは、普段のメガネに合わせやすい印象の異なる2種類を展開。運転時にもおすすめの偏光機能搭載のレンズを採用し、眩しさを抑えながらクリアな視界をサポートします。レンズカラーは、落ち着いた見え方のグレー系と、自然なコントラストを楽しめるブラウン系の2パターンをラインアップしました。

Shape ：Wellington ZR262G01 \3,300

ZR262G01_14A1、 ZR262G01_43A1

Shape： Wellington ZR262G02 \3,300

ZR262G02_14A1、ZR262G02_43A1

｜商品ディテール

普段使っているメガネに“ワンタッチで装着”するだけで、本格サングラスに早変わり。

装着後は、片手で軽く持ち上げるだけでレンズが跳ね上がる便利な構造。

必要なときにすぐ切り替えられ、屋内外の移動もストレスなく対応できます。

｜偏光機能搭載のレンズ

偏光機能レンズは、路面や水面などの反射光をカットし、まぶしさを和らげる高機能カラーレンズ。

レンズの中に偏光フィルムを入れることで反射光をカットします。

｜商品概要

- 商品名｜Zoff KIDS- 種類、価格｜メガネ1型4種 \11,100- 発売日｜2026年6月12日（金）- 取扱店舗｜一部店舗限定・公式オンラインストア

｜商品詳細

Zoff KIDSより、成長期のお子さまにも心地よくフィットするXSサイズの新バリエーションが登場。人気モデルをベースにカラーを刷新し、軽くて壊れにくいZoff SMARTシリーズならではのかけやすさはそのままに、初めてのメガネにも選びやすいデザインに仕上げました。カラーは、人気の黒やネイビーのほか、肌なじみの良いカラーをラインアップ。フロントは日常使いしやすい定番色でまとめながら、モダン部分にはお子さまが思わず選びたくなるような色を配色し、毎日かけたくなる実用性と楽しさを両立しました。

Shape： Oval ZJ261011 \11,100

ZJ261011_14E1、ZJ261011_72A1

ZJ261011_43A1、ZJ261011_20A1

▼メディア関係者様・スタイリスト様

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」より、新商品のご案内です。

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株式会社インターメスティック｜Zoff 広報担当：渡邊

TEL：080-7571ｰ3648 E-mail：pr@zoff.com WEB：Zoff.com

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