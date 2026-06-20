みんなのライブ配信「ふわっち」が、シブジョ文化祭2026に公式スポンサーとして協賛決定！

株式会社MRA

英会話・動画制作・SNS運用といった次世代スキルを学ぶ「渋谷女子インターナショナルスクール（以下、本校）」は、2026年6月27日（土）に原宿・ベルエポックにて開催する「シブジョ文化祭 2026」において、株式会社A Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川股 将）が運営するみんなのライブ配信「ふわっち」から、公式スポンサーとしての協賛を受けることが決定いたしました。

〈以下アカウントより随時配信予定〉

配信アカウント：https://whowatch.tv/profile/w:shibujyo_official

アプリダウンロードURL：https://whowatch.go.link/j19ig

■協賛の背景

本校は、日本でも珍しい「ライブ配信」をカリキュラムに導入しており、生徒たちは在学中から実践的な発信スキルを磨いています。「ふわっち」は、誰もが飾らない自分を表現し、ファンとつながる場を提供してきたライブ配信プラットフォームです。

「個性を尊重し、それを価値に変える」という両者の共通理念が今回の協賛につながりました。本校の生徒たちが培ってきた配信スキルを、「ふわっち」という大きな舞台で発揮できる機会として、文化祭をともに盛り上げてまいります。

■当日の主な取り組み

１. ふわっち内"シブジョ"公式チャンネルによる生中継

文化祭当日の模様を、生徒自身が企画・運営・出演し「ふわっち」にて独占生配信いたします。

２. 来場者向けプレゼント企画

文化祭にご来場いただいた方を対象に、条件クリアで「配信スターターキット」をプレゼントする企画を実施します。

■関係者コメント

渋谷女子インターナショナルスクール 教頭・川原 佑介

「日頃の授業で学んでいる配信技術を、ふわっちという大きな舞台で試せることにワクワクしています。視聴者の皆さんと繋がる、新しい文化祭を見せたいです。」

株式会社A Inc. 執行役員 ふわっち運営事業本部長・菊池武洋

「生徒たちの高い配信スキルと発想力に驚かされました。彼女たちが創り出すライブコンテンツは、配信業界の未来を感じさせるものになると確信しています。」

■配信関連URL

配信アカウント：https://whowatch.tv/profile/w:shibujyo_official

アプリダウンロードURL：https://whowatch.go.link/j19ig

上記アカウントより随時配信予定。

■みんなのライブ配信「ふわっち」について

みんなのライブ配信「ふわっち」は、配信者と視聴者が動画を通じて双方向のコミュニケーションを楽しめる、「みんなのライブ配信」サービスです。



誰でも気軽に配信ができ、視聴者はライブ配信の視聴に加え、コメントやアイテムを通じてリアルタイムで配信を盛り上げることができます。

〈サービスURL〉

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewerPC%EF%BC%9Ahttps://whowatch.tv/)

PC：https://whowatch.tv/(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewerPC%EF%BC%9Ahttps://whowatch.tv/)

Instagram：https://www.instagram.com/whowatch_official/

X：https://x.com/whowatch

〈会社概要〉

jig.jpグループ 株式会社A Inc.

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

設立日：2003年5月

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

事業内容：ライブ配信事業「ふわっち」、VTuber事業、スマート眼鏡（ARグラス）事業、バーチャル音楽ライブ配信「topia」等

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

〈スクール概要〉

開校：2023年4月

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目7-8 タカデン青山ビル3F

TEL：03-6820-2174

公式サイト：https://shibujyo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

渋谷女子インターナショナルスクール 広報担当：山田

E-mail：info@shibujyo.com