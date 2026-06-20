愛犬と楽しむ“食×音楽”の特別体験【日本ペットフード×ザ クラシカ ベイリゾート コラボ企画】

日本ペットフード株式会社

日本ペットフード株式会社（本社：東京都品川区、代表：代表取締役社長執行役員 片山 俊次）は、フリーズドライウェットフード「ピュアキューブ」の体験価値を広めるイベント第一弾として、愛犬と楽しめるランチイベント「Go!Go! SUMMER ～わん・ワン・Wan～」を開催いたします。

株式会社BP（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：今野竜太）と共催し、同社が運営する「ザ クラシカ ベイリゾート」にて皆様をお迎えいたします。

本イベントは、「ピュアキューブ」を通じて愛犬との特別な時間や新たなライフスタイルを提案し、ブランド理解と共感の深化を目的とした取り組みです。（イベントの詳細はこちら(https://www.eventhubjapan.com/)）

■ 上質なウエディング空間で、愛犬と過ごす特別なひととき

会場は、横浜のウエディング施設「ザ クラシカ ベイリゾート」。通常は結婚式が行われる上質な空間を舞台に、愛犬とともにゆったりと食事を楽しめる、愛犬家にとって希少性の高い“ラグジュアリー空間×ペット同伴”という新しいスタイルを提案します。

※イメージ

■ シェフ監修による「特別メニュー」を提供

「ピュアキューブ」は、お湯を注ぐだけで手作り風ごはんが完成する愛犬用フリーズドライウェットフード。日々のごはんとしてはもちろん、アレンジ次第で様々な楽しみ方ができる点が特長です。

あたたかいって、うれしい。

イベントでは、ザ クラシカ ベイリゾート総料理長・沖崎シェフ監修のもと、愛犬向け特別メニューをご用意。“愛犬も家族の一員として、同じ時間・同じ空間で食事を楽しんでほしい”という想いから、見た目の華やかさだけでなく、素材や味わいにもこだわった一皿を提供します。（メニューの詳細はこちら(https://shop.npf.co.jp/shop/pages/fdrecipe.aspx)）

また、本イベントでは、キーボーディスト 村原 康介によるピアノの生演奏を実施。心地よい音楽に包まれた空間で、愛犬とともに過ごす時間をより一層特別なものへと演出します。「食」と「音楽」が融合した体験を通じて、単なる食事イベントではなく、“愛犬との時間そのものの価値”を再発見できる場をお楽しみください。

出演アーティスト「村原 康介」 紹介

鹿児島県出身のキーボーディスト／マニピュレーター。

ROLLY、flumpool、つるの剛士、山崎育三郎、ジェジュン、スヨン（少女時代）をはじめ、

多数のアーティストのライブ・音楽制作に参加。現在も幅広いジャンルで活動中。

「ザ クラシカ ベイリゾート」 紹介

横浜駅直結、空・海・緑に包まれるウエディング施設。開放的なロケーションと上質な空間演出で心地よい時間を提供します。

エリア初の全館ペットフレンドリー型結婚式場として500組以上のペットウエディングの実績を保有し、愛犬を家族の一員として迎えるスタイルを提案。本イベントにおいても、その豊富なノウハウを活かし、安心して過ごせる特別な空間が提供されました。（会場の詳細はこちら(https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/yokohama/theclassica/)）

▼イベントのお申込みはこちら

チケット申し込み専用サイト(https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/386)

▼ザ クラシカ ベイリゾートに関する詳細はこちら

横浜の結婚式場「ザ クラシカ ベイリゾート」(https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/yokohama/theclassica/)

▼公式オンラインショップはこちら

日本ペットフード公式オンラインショップ(https://shop.npf.co.jp/shop/pages/fd.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=purecube2605)

▼商品に関する詳細はこちら

ピュアキューブ特設サイト(https://www.npf.co.jp/combo_pure/dog/fd/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=purecube2605)