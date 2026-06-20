西村恭史選手 大分トリニータへ完全移籍のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、弊クラブに所属しております西村恭史選手が大分トリニータに完全移籍することとなりましたので、お知らせいたします。

西村 恭史 Yasufumi NISHIMURA

【ポジション】

MF

【生年月日】

1999年11月4日（27歳）

【出身地】

大阪府

【身長/体重】

185cm/78kg

【利き足】

右

【経歴】

長野FC→興国高校→清水エスパルス→ファジアーノ岡山→清水エスパルス→ギラヴァンツ北九州→清水エスパルス→AC長野パルセイロ→清水エスパルス→AC長野パルセイロ→ザスパ群馬

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：17試合/3得点

J1：10試合/0得点

J2：32試合/2得点

J3：134試合/14得点

リーグカップ：9試合/0得点

天皇杯：5試合/2得点

Jリーグ通算：176試合/16得点

【西村選手のコメント】

「直接挨拶できずすみません。

リリースの通り、大分トリニータに移籍することになりました。

ザスパ群馬でJ2に上がりたかったけど、なかなか結果が出ず本当に悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです。

それでもこのクラブに来れて本当に良かったと思うし誇りに思います。

この一年半、良い時も悪い時も変わらず応援してくれたファン・サポーターの方々、本当にありがとうございました。

自分もさらに成長して活躍を群馬に届けれるように頑張ります。

またどこかで会いましょう！！」