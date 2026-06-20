【サッポロファクトリー店】洋館ナガヤマレストで叶える、ノスタルジックな成人ロケーションフォトをリリース
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/seijin/
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店では、成人記念撮影向けの新ビジュアルとして、札幌市内の人気ロケーション「ナガヤマレスト」で撮影した成人ロケーションフォトを公開いたしました。
柔らかな自然光と緑に囲まれた洋館を舞台に、どこか懐かしく、映画のワンシーンを思わせるノスタルジックな世界観を表現。振袖姿の美しさと二十歳ならではの瑞々しい魅力を引き出す、新たな成人撮影スタイルをご提案いたします。
歴史ある洋館が演出する、特別な成人記念
今回の撮影舞台となったナガヤマレストは、札幌の歴史を感じられるクラシカルな洋館。
白い外壁と木造建築ならではの温かみ、豊かな緑に包まれたロケーションは、振袖の華やかさをより印象的に引き立てます。
スタジオ撮影とは異なり、その場の空気感や季節の光までも写真に残せるのがロケーション撮影の魅力。
まるで古い映画や写真集の1ページを切り取ったような、情緒あふれる一枚を残すことができます。
「今」の自分らしさを残す成人フォト
成人記念写真は、単なる記録ではなく人生の節目を残す大切なポートレート。
今回のビジュアルでは、自然体の表情や仕草を大切にしながら、振袖の美しさとモデルの透明感を表現しました。
背伸びしすぎず、子どもでもない。
そんな二十歳だからこそ見せることのできる魅力を、ノスタルジックな空気感の中で丁寧に切り取りました。
新ビジュアルコンセプト 「Nostalgic Youth」
木漏れ日が揺れる洋館の庭先。
柔らかな風に包まれながら過ごすひととき。
過去と未来の間にある、二十歳という特別な時間を写真に閉じ込めました。
どこか懐かしく、それでいて新しい。
見るたびに当時の空気まで思い出せるような、タイムレスな成人ポートレートを提案します。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/seijin/
【店舗情報】
店舗名： 写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
住所： 札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー レンガ館2F
公式サイト： https://www.studio-palette.com/
会社概要
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
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