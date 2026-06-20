【サッポロファクトリー店】洋館ナガヤマレストで叶える、ノスタルジックな成人ロケーションフォトをリリース

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店では、成人記念撮影向けの新ビジュアルとして、札幌市内の人気ロケーション「ナガヤマレスト」で撮影した成人ロケーションフォトを公開いたしました。

柔らかな自然光と緑に囲まれた洋館を舞台に、どこか懐かしく、映画のワンシーンを思わせるノスタルジックな世界観を表現。振袖姿の美しさと二十歳ならではの瑞々しい魅力を引き出す、新たな成人撮影スタイルをご提案いたします。

歴史ある洋館が演出する、特別な成人記念

今回の撮影舞台となったナガヤマレストは、札幌の歴史を感じられるクラシカルな洋館。

白い外壁と木造建築ならではの温かみ、豊かな緑に包まれたロケーションは、振袖の華やかさをより印象的に引き立てます。

スタジオ撮影とは異なり、その場の空気感や季節の光までも写真に残せるのがロケーション撮影の魅力。

まるで古い映画や写真集の1ページを切り取ったような、情緒あふれる一枚を残すことができます。

「今」の自分らしさを残す成人フォト

成人記念写真は、単なる記録ではなく人生の節目を残す大切なポートレート。

今回のビジュアルでは、自然体の表情や仕草を大切にしながら、振袖の美しさとモデルの透明感を表現しました。

背伸びしすぎず、子どもでもない。

そんな二十歳だからこそ見せることのできる魅力を、ノスタルジックな空気感の中で丁寧に切り取りました。

新ビジュアルコンセプト 「Nostalgic Youth」

木漏れ日が揺れる洋館の庭先。

柔らかな風に包まれながら過ごすひととき。

過去と未来の間にある、二十歳という特別な時間を写真に閉じ込めました。

どこか懐かしく、それでいて新しい。

見るたびに当時の空気まで思い出せるような、タイムレスな成人ポートレートを提案します。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

【店舗情報】

店舗名： 写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所： 札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー レンガ館2F

公式サイト： https://www.studio-palette.com/

会社概要

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp