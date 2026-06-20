手土産選びの悩み1位「毎回似たようなものになる」52.8％。もらって嬉しいもの1位は「自分では買わないもの」51.8％

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の30～60歳の女性を対象に「手土産選び」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、82.0％が帰省や友人宅への訪問時に手土産を持参すると回答しました。

その内、87.5％が「選ぶ際に悩んだ経験がある」と回答。

悩みの内容としては「毎回似たようなものになる」52.8％、「相手の好みが分からない」51.5％が上位となりました。

また、もらう立場で嬉しい手土産を聞いたところ、「自分では買わないもの」51.8％が最多となりました。

手土産選びに悩む送り手と、手土産を受け取る側の意識についても興味深い結果が見られました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_temiyage-choice/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=temiyage-choice)

■訪問時に手土産を持参する人は82.0％

帰省や友人宅への訪問時に手土産を持参するか伺ったところ

毎回持参する：40.3％

時々持参する：41.7％

となり、計82.0％の方が手土産を持参すると回答しました。

持参しないは計18.0%となり

多くの人にとって、手土産は帰省や訪問時の習慣として定着していることが分かりました。

■手土産を持参する人の87.5％が選ぶ際に悩んだ経験あり

手土産を持参する方に対して選ぶ際に悩んだ経験があるかを聞いたところ

よくある：41.2％

時々ある：46.3％

と87.5%もの方が悩んでいる現状が明らかになりました。

手土産は定着している一方、選ぶこと自体に難しさを感じている人が非常に多いようです。

ではどんなことで悩んでいるのでしょうか。

■悩み1位「毎回似たようなものになる」52.8％

続いて、手土産選びで困ることを聞いたところ、

毎回似たようなものになってしまう：52.8％

相手の好みが分からない：51.5％

となりました。

価格や手間だけでなく、「相手に喜んでもらえるだろうか」「また同じものになってしまわないだろうか」といった相手を意識した悩みも多く挙げられました。

失敗したくないという気持ちから、結果的に無難な定番品を選び続けてしまう人も少なくないのかもしれません。

■ 選ぶ際に重視すること1位は「味・おいしさ」

選ぶ際に重視することを聞くと

味・おいしさ：79.6％

相手の好みに合うこと：62.5％

となりました。

多くの人が「おいしさ」を重視しながら、その上で相手の好みに合うかどうかを判断していることが分かりました。

■ もらう立場で嬉しいもの1位は「自分では買わないもの」

もらう立場で嬉しい手土産を聞いたところ、

自分では買わないもの：51.8％

地域ならではのもの：31.3％

家族みんなで楽しめるもの：30.0％

となりました。

送り手は「失敗しないこと」を意識して定番品を選びがちですが、受け手は「自分では買わないもの」や「普段出会わないもの」に魅力を感じていることが分かります。

安心感を求める送り手と、新しい発見を期待する受け手との間には、少しギャップがあるのかもしれません。

■手土産選びは「無難」と「特別」の間で揺れている

今回の調査では、82.0％が帰省や友人宅への訪問時に手土産を持参すると回答し、手土産文化が今も広く根付いていることが分かりました。

一方で、手土産を持参する人の87.5％が選ぶ際に悩んだ経験があると回答しており、その内容は「毎回似たようなものになる」「相手の好みが分からない」が上位となりました。

また、選ぶ際には「おいしさ」や「相手の好みに合うこと」を重視する人が多い一方で、もらう立場では「自分では買わないもの」が最も支持されています。

失敗したくない気持ちから定番を選びがちな送り手と、新しい発見や特別感を期待する受け手との間には、少しギャップがあるのかもしれません。

手土産選びでは、安心感のある定番と、相手に新しい発見を届ける特別感。その両方のバランスが求められているようです。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_temiyage-choice/(https://alulu.com/media/tips_temiyage-choice/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=temiyage-choice)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 30～60代の女性

調査期間： 2026年6月2日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法： 各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 400名

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_ecanxiety)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_ecanxiety)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/